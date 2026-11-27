A Câmara Municipal do Funchal entregou hoje 15 projectos de arquitectura e especialidades a nove famílias com menores recursos económicos, numa iniciativa destinada a melhorar as condições de habitabilidade da população das zonas altas do concelho.

Elaborados gratuitamente pelo Gabinete Técnico das Zonas Altas, os projectos abrangem as freguesias de Santo António, Imaculado Coração de Maria, Monte, Santa Maria Maior e São Martinho, contemplando a construção, alteração, ampliação e legalização de habitações, assim como a melhoria das condições de acessibilidade.

A entrega, que contou com a presença do presidente da autarquia, Jorge Carvalho, e do vereador Paulo Lobo, compreendeu nove projectos de arquitectura e respectivos planos de acessibilidades e seis projectos de redes de águas e esgotos. Os processos de licenciamento encontram-se já em curso.

Desde a sua entrada em funcionamento, em 1995, e até Março de 2026, aquele gabinete elaborou 1.357 projectos, beneficiando igual número de famílias. Só em 2025 foram desenvolvidos gratuitamente 20 projectos.

Com vista a assegurar uma resposta mais célere às necessidades da população, a autarquia reforçou os recursos humanos do gabinete com dois arquitectos, uma assistente social, três desenhadores e uma administrativa.