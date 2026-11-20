O madeirense Daniel Ferreira prepara-se para um novo desafio no karting, ao estrear-se este fim-de-semana na categoria Sénior Max, na Taça Portugal Karting 2026, que decorre no KIRO – Kartódromo Internacional da Região Oeste, no Bombarral.

Natural do Funchal, o piloto chega à nova categoria depois de uma época marcada pela conquista do Troféu de Karting da Madeira e dos títulos regional e nacional de Júnior, resultados que reforçam o percurso competitivo que tem vindo a construir.

A estreia na Sénior Max representa uma mudança de exigência, com novos adversários, uma grelha competitiva e a necessidade de adaptação às características da categoria. A participação terá ainda um significado especial para Daniel Ferreira, que vai partilhar a pista com a irmã, Nicole Ferreira, também piloto.

Experiência internacional

Há duas semanas, Daniel Ferreira representou Portugal no Campeonato do Mundo de Karting, disputado em Muro Leccese, Itália, na categoria Júnior. O piloto madeirense alcançou a final e conseguiu a melhor classificação entre os portugueses presentes na competição, numa experiência que agora pretende transportar para a nova etapa da carreira.

"Tem sido uma época muito especial para mim. Consegui conquistar o Troféu de Karting da Madeira, fui campeão na Júnior e tive a oportunidade de representar Portugal no Mundial, onde consegui chegar à Final. Foi uma experiência incrível e que me deu ainda mais vontade de continuar a trabalhar. Agora vou começar uma nova fase na Sénior e espero conseguir manter os bons resultados. Sei que vou ter novos desafios, mas vou dar o meu melhor em cada volta e lutar até ao fim", afirma o piloto, citado pela sua assessoria de imprensa, a KMCom Assessoria.

Programa no Bombarral

A Taça Portugal Karting 2026 reúne pilotos das categorias IAME e Rotax e tem início hoje, sexta-feira, com os treinos livres oficiais e os treinos cronometrados, que definem as posições na grelha de partida. A primeira manga de qualificação está prevista para as 12 horas.

No sábado, 21 de Novembro, realizam-se a segunda manga de qualificação e a Pré-final, antes das decisões. A Final da Sénior Max, categoria em que Daniel Ferreira se estreia, está marcada para as 10h50, hora de Portugal Continental.

Todas as finais da competição terão transmissão em directo no canal oficial da FPAK no YouTube, permitindo acompanhar a prestação do piloto madeirense nesta estreia numa nova categoria.

A participação de Daniel Ferreira é apoiada pela Gelateria Italiana Venezia, Nic & Dan Gelatos, A Venda das Viagens e Seoane Rodicio. O piloto integra a MattKart Racing Team, conta com o acompanhamento técnico e coaching de Alexandre Mata, João Mata e Manuel Barros, e compete com chassis Kart Republic.