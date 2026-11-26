A Galp anunciou ontem a suspensão temporária da produção no projeto petrolífero Bacalhau, no Brasil, por um período estimado de cinco a oito semanas, na sequência de um incidente, mantendo inalteradas as previsões operacionais e financeiras para 2026.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a petrolífera informou que ocorreu um incidente na unidade flutuante de produção, armazenamento e transferência de petróleo (FPSO, na sigla em inglês) do Bacalhau, do qual não há feridos a registar.

"A Equinor, operadora do consórcio, informou o regulador brasileiro ANP [Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis] de que a produção foi temporariamente suspensa por um período estimado de cinco a oito semanas", adiantou a Galp.

Segundo a petrolífera, a operadora está, juntamente com os seus prestadores de serviços e em coordenação com os parceiros, a concluir as avaliações técnicas das intervenções necessárias para um reinício seguro da produção, bem como a investigar o incidente.

"Com base na informação atualmente disponível, a Galp mantém inalteradas as suas principais previsões operacionais e financeiras para 2026", salientou.

A petrolífera continua a prever uma produção média de cerca de 130 mil barris equivalentes de petróleo por dia, um resultado antes de juros, impostos, depreciações e amortizações (EBITDA) de cerca de 5.000 milhões de euros e um fluxo de caixa operacional de aproximadamente 3.900 milhões de euros.

O campo petrolífero Bacalhau, localizado na região do pré-sal da bacia de Santos, ao largo da costa brasileira, iniciou a produção em 15 de outubro de 2025, tendo uma capacidade de produção de 220 mil barris de petróleo por dia.

A Galp participa no projeto através da Petrogal Brasil (20%), sociedade detida em 70% pela petrolífera portuguesa e em 30% pela chinesa Sinopec, em parceria com a norueguesa Equinor (40%) e a norte-americana ExxonMobil (40%).