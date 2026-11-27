No passado dia 4 de Novembro a Comissão Europeia apresentou a primeira Estratégia para o Turismo Sustentável, já depois do Parlamento Europeu ter aprovado um relatório de iniciativa sobre o futuro do turismo europeu em Abril deste ano.

Tendo acolhido perto de 600 milhões de turistas internacionais em 2025, o que representa quase 40% a nível mundial, a União Europeia assume o seu papel de principal destino turístico do mundo. O setor dá emprego a mais de 20 milhões de pessoas e é composto por aproximadamente 5 milhões de empresas, sendo 99% delas pequenas e médias (PME). O efeito multiplicador na economia é sobejamente conhecido, abrangendo inúmeros outros setores como os transportes, a agricultura, a construção ou o comércio.

De acordo com a Comissão Europeia, esta nova estratégia enquadra-se numa visão do ecossistema do turismo na União Europeia assente na sustentabilidade e na inovação, e para a qual define 6 objetivos estratégicos: reforçar a competitividade do setor, promover o Destino Europa, promover um turismo sustentável, equilibrado e acessível, passar do volume ao valor, construir um ecossistema mais resiliente e impulsionar as transições para as energias limpas e digital.

De modo a atingir estes objetivos, a Comissão Europeia descreve inúmeras ações que irá levar a cabo, como a criação de um Observatório do Turismo da UE, a revisão das regras de IVA aplicáveis ao setor das viagens e turismo, a modernização do regulamento relativo às estatísticas sobre o turismo, boas práticas de adoção da inteligência artificial no setor, a criação de uma academia de turismo da UE bem como um estudo sobre as condições de trabalho no setor do turismo, além de obviamente desenvolver iniciativas para melhorar infraestruturas e conetividade, não esquecendo o reforço dos direitos dos passageiros/turistas.

Apesar de todos estes objetivos e iniciativas, existem duas questões que me parecem fundamentais trazer à discussão.

Desde logo, a ausência nesta estratégia do reconhecimento das especificidades das Regiões Ultraperiféricas, pois a própria Comissão Europeia assume na recente Estratégia para as RUP que todas as suas futuras iniciativas as teriam em conta. Embora reconheça no documento que o transporte aéreo é fundamental para as ilhas, regiões remotas e ultraperiféricas, não apresenta quaisquer ações específicas para estes territórios, contrariando aquilo que prometeu.

A segunda questão prende-se com financiamento. Esta nova Estratégia para o Turismo Sustentável faz referência a cerca de 15 programas de financiamento dos quais o turismo pode beneficiar ainda no atual quadro financeiro plurianual 2021-2027, e menciona igualmente que o próximo quadro 2028-2034 pode constituir uma oportunidade única para o setor. Acontece que, no relatório intercalar do Parlamento Europeu sobre o próximo quadro financeiro, já era exigida uma linha de financiamento própria e exclusiva para o turismo. Sempre defendi que de nada serve definirmos estratégias e políticas públicas se estas não se fizerem acompanhar de recursos para as implementar.

A importância do Turismo na União Europeia é crescente e cada vez mais evidente, mas é fundamental que esta Estratégia se materialize na prática e não fique apenas no papel.