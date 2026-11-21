Marítimo com cinco alterações no duelo da Taça de Portugal
Gonçalo Tabuaço, Nilton, Danilovic, Simo e Boakye são as novidades na equipa inicial dos verde-rubros
Mitchell van der Gaag promove cinco alterações no 'onze' inicial do Marítimo para a recepção ao Chaves, esta tarde, a partir das 17 horas, no Estádio do Marítimo, em partida referente à quarta eliminatória da Taça de Portugal.
Em comparação com a equipa que alinhou de início frente ao Santa Clara, no encontro da I Liga disputado a 1 de Novembro, o treinador neerlandês apresenta novidades em vários sectores.
Na baliza, Gonçalo Tabuaço assume a titularidade, por troca com Fran Vieites, enquanto Nilton entra para o lugar de Rafael Fernandes. As restantes alterações passam pelas entradas de Danilovic, Simo e Boakye, que substituem Paulo Henrique, Mons Bassouamina e Adrián Butzke.
Assim, no onze inicial alinham os seguintes jogadores: Gonçalo Tabuaço, Igor Julião, Nilton, Romain Correia, Gábor Szalai, Rodrigo Andrade, Raphael Guzzo, Danilovic, Martín Tejón, Simo e Boakye.
No banco de suplentes, o treinador maritimista conta ainda com Alfonso Pastor, Ogbeta, Dominguez, Tomás Tavares, Francisco, Adrián Butzke, Samy Bamba, Limbombe e Ayuma.
Do lado do Chaves, o treinador Jorge Simão aposta num 'onze' composto por: João Valido, Aaron, Bruno Rodrigues, Marquinhos, Wilson, Gilberto Garcia, Leo Alaba, Ricardo Alves, que assume a braçadeira de capitão, Ailson, Fofana e Junior.