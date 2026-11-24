O piloto madeirense Martim Meneses voltou a estar em grande destaque no karting nacional, ao vencer a final da Sénior Max e conquistar o segundo lugar na X30 Sénior, na Taça de Portugal disputada no Kartódromo Internacional do Bombarral. Aos 16 anos, o jovem talento confirmou a sua competitividade nas duas categorias, ficando a apenas 13 milésimas de segundo de uma extraordinária dobradinha, refere uma nota de imprensa.

Depois de se ter sagrado campeão do Rotax Max Challenge Portugal na categoria Sénior Max, Martim Meneses voltou a demonstrar a sua rapidez numa competição que reuniu alguns dos melhores pilotos nacionais. Na Sénior Max, o madeirense impôs-se na corrida decisiva, somando mais um triunfo a uma temporada particularmente bem-sucedida.

Mas foi na X30 Sénior que Martim protagonizou uma das corridas mais emocionantes do fim de semana. Numa categoria em que se tornou o mais jovem campeão nacional de sempre, aos 14 anos, e na qual já não competia há cerca de dois anos, o piloto madeirense mostrou que mantém intacta a capacidade de lutar pelos primeiros lugares.

Depois de garantir a pole-position para a final, Martim foi abalroado por um adversário que arrancava da segunda posição, incidente que o fez cair para o quinto lugar. Seguiu-se uma recuperação notável, que o levou novamente à discussão da vitória.

Na última volta, os dois primeiros protagonizaram um duelo intenso, com duas trocas de liderança, acabando Martim Meneses por cruzar a meta na segunda posição, a apenas 0,013 segundos do vencedor. Uma diferença mínima que espelha o equilíbrio da disputa e a extraordinária prestação do jovem madeirense.

Este resultado surge apenas uma semana depois da participação nas Finais Mundiais Rotax, realizadas em Portimão, onde Martim Meneses alcançou o quinto lugar entre a elite internacional da categoria Sénior Max, recorda a mesma nota de imprensa.

Com apenas 16 anos e sete títulos nacionais no currículo, Martim Meneses continua a construir um percurso de excepção no automobilismo português, afirmando-se como um dos maiores talentos da sua geração e reforçando as expectativas em torno do seu futuro na modalidade.