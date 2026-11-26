Portugal conhece hoje os seus três adversários na fase de grupos do Campeonato da Europa de futebol de sub-21 de 2027, entrando como cabeça de série no sorteio em Belgrado.

A partir das 18:30 locais (17:30 em Lisboa), no Centro Sava, na capital da Sérvia, os lusos serão sorteados com um conjunto de cada um dos restantes três potes, sem poderem defrontar Espanha, Alemanha e a bicampeã Inglaterra na primeira fase.

Do quarteto de cabeças de série, Portugal é o único que ainda não conquistou o troféu, tendo sido derrotado nas finais de 1994, 2015 e 2021, num palmarés encabeçado por Espanha e Itália, cada um com cinco êxitos.

As 16 seleções participantes foram ordenadas para o sorteio em função da respetiva posição no ranking da UEFA em novembro, pelo que França, Itália, Países Baixos e Croácia compõem o Pote 2 e Polónia, Grécia, Finlândia e Noruega integram o terceiro, enquanto Bélgica, República Checa e as coanfitriãs Sérvia e Albânia estão no quarto e último.

Portugal acedeu pela 11.ª vez, e quarta consecutiva, à fase final do Europeu de sub-21, ao ganhar o Grupo B de qualificação, com oito vitórias, um empate e uma derrota em 10 jornadas, na estreia sob orientação técnica de Luís Freire, sucessor de Rui Jorge ao fim de 15 anos.

A 26.ª edição da competição vai ser disputada entre 16 de junho e 03 de julho de 2027, em quatro cidades da Sérvia, que já está garantida na posição A1 da fase principal antes da realização do sorteio, e três da Albânia, colocada na B1.