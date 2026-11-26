Portugal conhece hoje três adversários no sorteio da fase de grupos do Euro sub21
Portugal conhece hoje os seus três adversários na fase de grupos do Campeonato da Europa de futebol de sub-21 de 2027, entrando como cabeça de série no sorteio em Belgrado.
A partir das 18:30 locais (17:30 em Lisboa), no Centro Sava, na capital da Sérvia, os lusos serão sorteados com um conjunto de cada um dos restantes três potes, sem poderem defrontar Espanha, Alemanha e a bicampeã Inglaterra na primeira fase.
Do quarteto de cabeças de série, Portugal é o único que ainda não conquistou o troféu, tendo sido derrotado nas finais de 1994, 2015 e 2021, num palmarés encabeçado por Espanha e Itália, cada um com cinco êxitos.
As 16 seleções participantes foram ordenadas para o sorteio em função da respetiva posição no ranking da UEFA em novembro, pelo que França, Itália, Países Baixos e Croácia compõem o Pote 2 e Polónia, Grécia, Finlândia e Noruega integram o terceiro, enquanto Bélgica, República Checa e as coanfitriãs Sérvia e Albânia estão no quarto e último.
Portugal acedeu pela 11.ª vez, e quarta consecutiva, à fase final do Europeu de sub-21, ao ganhar o Grupo B de qualificação, com oito vitórias, um empate e uma derrota em 10 jornadas, na estreia sob orientação técnica de Luís Freire, sucessor de Rui Jorge ao fim de 15 anos.
A 26.ª edição da competição vai ser disputada entre 16 de junho e 03 de julho de 2027, em quatro cidades da Sérvia, que já está garantida na posição A1 da fase principal antes da realização do sorteio, e três da Albânia, colocada na B1.