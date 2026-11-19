A Polícia Marítima deteve quatro pessoas e apreendeu na quarta-feira uma embarcação de alta velocidade com 1.500 litros de combustível junto às Berlengas no âmbito de uma operação de combate ao narcotráfico, segundo a Autoridade Marítima.

Em comunicado, a Autoridade Marítima Nacional (AMN) adianta que os quatro homens, de nacionalidade espanhola, foram detidos na quarta-feira à noite após a interceção da embarcação de alta velocidade, junto ao arquipélago das Berlengas, ao largo de Peniche, no distrito de Leiria.

Durante a ação, os elementos da Polícia Marítima intercetaram a embarcação suspeita de ligação a uma rede de apoio ao narcotráfico por via marítima, que continha a bordo cerca de 1.500 litros de combustível, acondicionados em jerricãs.

Segundo a AMN, no âmbito da operação, estão a decorrer diligências de investigação e perícias, com a colaboração do Departamento de Investigação Criminal da Polícia Judiciária de Leiria e de uma equipa da Unidade Central de Investigação Criminal da Polícia Marítima.

Na nota não são ainda indicadas medidas de coação dos detidos.

No dia 13 de novembro, a Polícia Marítima apreendeu uma embarcação de alta velocidade na reserva natural das Berlengas, no âmbito de uma operação de combate ao narcotráfico que resultou na detenção de quatro pessoas de nacionalidade espanhola.

Durante a ação, foi detetada uma embarcação de alta velocidade num "vale estreito da reserva natural das Berlengas, acompanhada por outras três embarcações, que se colocaram em fuga ao se aperceberem da presença das autoridades", segundo a AMN.