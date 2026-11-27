O Presidente russo, Vladimir Putin, celebrou hoje a entrada ao serviço de um novo submarino nuclear, que transportará mísseis hipersónicos Tsirkon, indicando que a frota da Marinha vai receber mais cinco destas embarcações até 2030.

A partir do estaleiro Sevmash, em Severodvinsk, no noroeste da Rússia, o líder russo acompanhou o hastear da bandeira no submarino "Perm", assinalando a sua transferência oficial para a Marinha, de acordo com imagens divulgadas pelo Kremlin.

"A Rússia é um dos poucos países do mundo capazes de construir submarinos nucleares poderosos deste tipo, que são armas de escala e alcance globais", declarou.

Putin destacou que este é o quinto submarino da classe Yasen-M entregue à Marinha nos últimos seis anos.

"O novo submarino vai juntar-se em breve à Frota do Pacífico [...] e defender as fronteiras marítimas e a segurança da pátria, do nosso extremo oriente, do nosso Ártico e de toda a Rússia", afirmou durante a cerimónia.

O líder do Kremlin observou que os submarinos desta classe podem realizar missões "em qualquer área dos oceanos do mundo, operando de forma furtiva e utilizando todos os tipos de mísseis de cruzeiro navais", bem como os hipersónicos Tsirkon, "que se caracterizam pelo seu potencial ofensivo e elevada precisão".

O Tsirkon, uma das joias do novo arsenal russo, tem um alcance de mil quilómetros e pode atingir uma velocidade de Mach 10, ou 2,5 a três quilómetros por segundo, tornando-se indetetável pelas defesas aéreas inimigas.

Putin acrescentou que, até 2030, a corporação naval Sevmash vai entregar mais cinco submarinos à Marinha, três dos quais de quarta geração (Yasen-M), e que pretende aumentar a sua frota e modernizar o armamento de longo alcance e antinavio.

Depois de ambas as câmaras do parlamento russo terem aprovado o orçamento do Estado, que inclui um aumento de um terço nas despesas com a defesa, para o equivalente a 180 mil milhões de euros até 2027 --- quase 07% do PIB da Rússia ---, Putin prometeu dedicar "recursos financeiros significativos" ao reforço da Marinha.

O porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, sublinhou que os submarinos "são uma parte muito importante da tríade" nuclear russa e avisou que a sua importância "não pode ser subestimada nas atuais condições geopolíticas".

A Rússia "vive agora num ambiente muito, muito hostil", comentou Peskov, adicionando que "a tríade nuclear é uma garantia fiável" da segurança do país.

A tríade nuclear russa é o conjunto das suas forças nucleares estratégicas, composto por três componentes: mísseis balísticos intercontinentais, submarinos nucleares e aviação estratégica.

Estes anúncios surgem numa fase de relações cada vez mais tensas entre os aliados ocidentais de Kiev e Moscovo, provocadas pelo lançamento da invasão russa em grande escala da Ucrânia, em fevereiro de 2022.

A Marinha Russa sofreu um grande revés em 22 de novembro com o afundamento da corveta 'Merkury' na costa da Líbia, um ataque com drones marítimos reivindicado pelo Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

Além disso, as forças de Kiev atacaram recentemente outros dois navios ligados ao Ministério da Defesa russo na Líbia e no Mar Báltico, gerando preocupações dos seus aliados sobre uma eventual expansão da guerra com Moscovo a outras geografias, depois de terem aniquilado parte da frota do Mar Negro nos últimos quase cinco anos de conflito.