O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou hoje que disse recentemente ao homólogo russo, Vladimir Putin, que gostaria que ele "pusesse fim a qualquer agressão militar" na Europa para resolver o conflito na Ucrânia.

"Nas minhas conversas na China com o Presidente russo, Vladimir Putin, passei bastante tempo a falar de como gostaria de ver o Presidente Putin pôr fim a qualquer agressão militar contra territórios em toda a Europa, na esperança de que possa ser concluído um acordo entre a Rússia e a Ucrânia, e rapidamente", escreveu Trump na sua rede social, a Truth Social.

"Seria um grande tributo para todos", acrescentou nos comentários publicados, após a conversa de quarta-feira com o secretário-geral da NATO, o neerlandês Mark Rutte, na Florida.

Trump disse ter passado "muito tempo" a explicar a Putin que as constantes denúncias dos vizinhos da Ucrânia sobre drones e projéteis russos nos seus espaços aéreos prejudicam as negociações e que a cessação de tais ações ameaçadoras poderia facilitar um acordo "rápido entre a Rússia e a Ucrânia".

O Presidente norte-americano mantém a convicção numa "séria possibilidade de alcançar um acordo de paz" entre Kiev e Moscovo para pôr fim ao que descreve como "um banho de sangue que custa a vida a milhares de pessoas todos os meses".

Trump reuniu-se também na quarta-feira com o primeiro-ministro neerlandês, Rob Jetten, na sua residência particular de Mar-a-Lago (Florida) e conversou com ele sobre "a importância de a Rússia evitar qualquer ação" que faça recrudescer a guerra na Ucrânia, depois de Rutte ter defendido a abordagem de Trump ao conflito.