O Presidente norte-americano, Donald Trump, manifestou hoje ceticismo quanto à possibilidade de reduzir os arsenais nucleares mundiais, um dia depois da cimeira trilateral, de contornos inéditos, com os líderes da Rússia e da China.

"Se alguém vier ter connosco, farei um acordo para reduzir todos os arsenais para metade", afirmou Trump, numa conferência de imprensa na Casa Branca, acrescentando, contudo, que "é difícil dizer que sim, sobretudo quando estamos em vantagem. Por isso, não tenho a certeza de que isso alguma vez possa acontecer".

As declarações surgem um dia depois da cimeira trilateral realizada em Shenzhen, na China, entre Trump e os presidentes russo, Vladimir Putin, e chinês, Xi Jinping, dirigentes de três das principais potências nucleares mundiais.

O encontro terminou com uma declaração conjunta que incluiu, entre outros pontos, o compromisso de estabelecer um diálogo destinado a prevenir a proliferação de armas nucleares.

Na conferência de imprensa, Trump destacou também a importância das suas relações pessoais com os dirigentes russo e chinês, considerando que contribuem para reforçar a segurança dos Estados Unidos.

"Tenho relações fantásticas com Putin. Isso é muito bom. Tenho relações fantásticas com Xi. Isso é bom e o nosso país está mais seguro graças a isso", disse Trump.

Os Estados Unidos e a Rússia possuem os maiores arsenais nucleares do mundo, enquanto a China tem vindo a reforçar as suas capacidades neste domínio.

As negociações sobre o controlo de armamento nuclear têm sido marcadas por divergências entre as principais potências, nomeadamente quanto aos mecanismos de verificação e aos limites impostos aos respetivos arsenais.