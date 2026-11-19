O chanceler alemão, Friedrich Merz, alertou hoje que, uma vez alcançada a paz na Ucrânia, a Europa deve estar "mais segura do que antes", com um pilar europeu forte da NATO e não enfraquecido como exige o Presidente russo.

"O que é necessário agora é a sequência correta, a ordem certa: primeiro a paz na Ucrânia, depois acordos sobre a segurança euro-atlântica", defendeu o líder alemão, em conferência de imprensa em Berlim, após uma reunião da Coligação da Boa Vontade, um grupo de cerca de 40 países, incluindo Portugal, que prestam apoio militar e financeiro a Kiev.

Friedrich Merz observou que a Rússia sabe que as suas exigências maximalistas - que remontam a dezembro de 2021, antes de invadir a Ucrânia no ano seguinte, para que os aliados regressassem às fronteiras de 1997 - "são irrealistas" e que a Europa deve ficar mais segura se for alcançado um acordo de paz entre Kiev e Moscovo.

"É por isso que estamos empenhados numa NATO europeia mais forte. Em última análise, isto também serve a segurança da Rússia", declarou o chanceler alemão, deixando críticas ao encontro hoje em Shenzhen, na China, entre os presidentes chinês, russo e norte-americano como uma mera "sessão fotográfica".

Ialta "não trará a paz", considerou Merz, aludindo à comparação usada pelo líder do Kremlin, Vladimir Putin, entre a reunião de hoje na China e a cimeira das potências vencedoras da Segunda Guerra Mundial em 1945 na Crimeia.