O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, classificou o seu homólogo russo de "assassino" em resposta ao chefe de Estado norte-americano Donald Trump, que disse esta semana que Vladimir Putin era seu "amigo".

"Para nós, ele é um inimigo e, claro, para nós, é um assassino. E penso que, para a maioria das pessoas no mundo, é um assassino", apontou Zelensky numa entrevista à estação CNN.

O Presidente norte-americano dirigiu-se ao seu homólogo russo como "meu amigo" no início da reunião bilateral de quarta-feira, à margem da cimeira da Apec em Shenzhen, na China.

Questionado hoje numa conferência de imprensa se Putin também poderia ser considerado "um amigo da América", Trump respondeu: "Não posso falar pela América".

Mas o líder republicano, cuja viagem à China foi criticada pela oposição democrata, defendeu depois as suas "fantásticas" relações com Vladimir Putin, bem como com o Presidente chinês, Xi Jinping, no final de uma cimeira sem precedentes com os seus dois homólogos, o que segundo ele torna os Estados Unidos "mais seguros".

Trump também considerou hoje que ainda é cedo para discutir garantias de segurança para Kiev sem antes alcançar um acordo que termine a guerra, minimizando a rejeição de Moscovo a garantias equivalentes ao Artigo 5.º da NATO.

O líder republicano respondeu desta forma quando questionado sobre a reação do vice-ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Serguei Ryabkov, às declarações feitas na quinta-feira por um dos enviados especiais dos Estados Unidos (EUA) para a Ucrânia, Jared Kushner, que afirmou, durante o seu encontro com aliados europeus, que a Rússia estaria disposta a aceitar garantias para a Ucrânia semelhantes às do artigo 5.º da Aliança Atlântica, que estipula que um ataque contra um dos Estados-membros é considerado um ataque ao seu próprio território.

Ryabkov afirmou hoje que Moscovo continua a considerar inaceitável qualquer fórmula que implique uma "quase-adesão" da Ucrânia à NATO.

"Nós vamos dizer coisas, eles vão dizer coisas, e o Presidente Putin também tem de o fazer", respondeu Trump a uma pergunta relacionada com as garantias de segurança para Kiev e se este assunto tinha sido abordado durante o encontro bilateral que manteve na véspera em Shenzhen, na China, com o líder russo.

As garantias de segurança continuam a ser um dos principais pontos de discórdia nas negociações entre Moscovo e Kiev.

Na mesma conferência de imprensa, Trump afirmou ainda que o homólogo russo lhe tinha dito claramente, durante o encontro que mantiveram na China, que pretendia uma solução diplomática para o conflito.

Putin "expressou claramente o seu desejo de que a guerra entre a Rússia e a Ucrânia termine por vias diplomáticas", disse Trump aos jornalistas.

A Rússia lançou uma invasão em grande escala da Ucrânia em fevereiro de 2022, desencadeando uma guerra devastadora que fez dezenas de milhares de mortos.