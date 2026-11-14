PJ detém em Torres Novas homem por alegado crime de pornografia de menores

A Polícia Judiciária (PJ), deteve um homem, com 22 anos, por alegado crime de pornografia de menores, em Torres Novas, anunciou ontem a força policial.

A detenção ocorreu na cidade de Torres Novas, onde foi realizada uma busca domiciliária, com pesquisa aos equipamentos informáticos utilizados pelo suspeito, que resultou na apreensão de diversas fotografias e vídeos, com teor pornográfico.

Segundo o comunicado da PJ, as imagens retratam uma criança, com 12 anos, residente na ilha de São Miguel, com quem o suspeito anteriormente interagiu através das redes sociais.

A força policial adianta que a relação de confiança estabelecida permitiu convencer a vítima a remeter-lhe conteúdos íntimos, que divulgou pela internet, com recurso a perfil falso.

O detido será presente à autoridade judiciária para aplicação das medidas de coação.