A Província Portuguesa da Companhia de Jesus (PPCJ) revelou hoje ter conhecimento de 35 vítimas de abusos sexuais de menores, com idades entre os sete e os 17 anos, envolvendo 13 jesuítas e quatro leigos desde 1950.

"Desde a década de 1950 e até à data de hoje, são do conhecimento da PPCJ situações de abuso sexual de menores que envolvem 17 adultos, sendo 13 jesuítas e quatro leigos", refere o comunicado.

Num comunicado divulgado hoje, Dia Europeu da Proteção das Crianças contra a Exploração Sexual e os Abusos Sexuais, a PPCJ atualiza a informação apresentada em fevereiro de 2023 sobre situações de violência sexual contra menores ocorridas em instituições e obras ligadas aos jesuítas.

Segundo a instituição, as situações conhecidas envolvem 35 vítimas, embora admita que este número possa ser superior, uma vez que existem suspeitos associados a mais do que uma situação ou vítima.

A grande maioria das vítimas é do sexo masculino e tinha entre sete e 17 anos à data dos factos, enquanto os suspeitos tinham idades compreendidas entre os 24 e os 68 anos.

Dos 17 adultos identificados, quatro ainda estão vivos, e segundo a PPCJ foram feitas averiguações internas e serão adotadas medidas disciplinares para prevenir riscos e proteger potenciais vítimas, de acordo com as respetivas conclusões.

A PPCJ garante que as suspeitas de crime foram comunicadas às autoridades competentes e que nenhuma das pessoas envolvidas se encontra atualmente em contextos educativos ou pastorais ligados à Companhia de Jesus.

"Neste momento nenhuma das pessoas envolvidas está presente em qualquer contexto educativo ou pastoral ligado à Companhia de Jesus, não representando por isso qualquer perigo", assegura.

Segundo a instituição, a maioria dos abusos conhecidos ocorreu em contexto escolar, nomeadamente em antigos internatos, gabinetes, enfermarias e salas de aula, onde algumas vítimas ficaram sozinhas com os alegados agressores.

Há também relatos de abusos cometidos durante o sacramento da reconciliação, que a Companhia de Jesus classifica como uma "grave forma de abuso espiritual" e uma traição da confiança depositada num momento de particular vulnerabilidade.

No comunicado, os jesuítas voltam a pedir perdão às vítimas e às suas famílias, reconhecendo o sofrimento causado e as consequências que os abusos tiveram nas suas vidas.

"Reconhecendo com humildade e tristeza o sofrimento causado e o impacto que estas situações tiveram na vida das vítimas, pedimos novamente perdão a cada uma delas e às suas famílias", afirmam.

Relativamente às compensações financeiras, a PPCJ revela que, dos 68 pedidos apresentados no âmbito do processo promovido pela Igreja Católica Portuguesa, dois dizem respeito a abusos ocorridos em instituições ligadas aos jesuítas.

A instituição assume a responsabilidade por estes dois casos e esclarece que as compensações foram pagas pela Conferência Episcopal Portuguesa, através do Fundo Solidário constituído pelas dioceses e institutos religiosos, para o qual também contribuiu.

A PPCJ reconhece que nenhuma compensação financeira consegue reparar integralmente os danos sofridos pelas vítimas, mas considera que constitui um gesto de reconhecimento do sofrimento e da responsabilidade institucional.

A instituição compromete-se a manter canais de denúncia e acompanhamento das vítimas, garantindo confidencialidade e encaminhamento adequado das situações comunicadas ao Serviço de Proteção e Cuidado.

"Comprometemo-nos ainda com uma comunicação responsável, transparente e regular sobre o trabalho desenvolvido no âmbito da proteção e do cuidado", acrescenta a PPCJ, defendendo que a transparência é essencial para reforçar a confiança e a responsabilização institucional.

A Companhia de Jesus reafirma ainda o compromisso com a prevenção de abusos sexuais, espirituais e de consciência, através da formação de jesuítas, colaboradores e voluntários, bem como da criação de ambientes seguros nas suas instituições.