Um juiz do Paraguai ordenou hoje a prisão preventiva para Francisco Peña, irmão do ex-presidente Santiago Peña, por alegado branqueamento de capitais, associação criminosa e outros crimes no âmbito da investigação do escândalo Ueno Bank.

O magistrado Osmar Legal tomou a medida a pedido do Ministério Público, que considera que Francisco Peña, detido desde a passada segunda-feira por participar numa alegada operação imobiliária no valor de 2,7 milhões de euros através da empresa PEAR S.R.L., a fez em cumplicidade com o Ueno Bank e o Grupo Vázquez.

Em particular, os procuradores sustentam que o irmão do ex-chefe de Estado "teria intervindo numa série de operações societárias, financeiras e patrimoniais que (...) teriam permitido a captação (...) de benefícios patrimoniais ligados ao conglomerado económico Grupo Vázquez/Ueno Bank S.A.".

Além disso, segundo um documento recolhido pelo portal de notícias paraguaio Última Hora, há indícios de que Peña participou em "mecanismos de interposição e proteção societária através dos quais terão sido captados, ocultados e consolidados rendimentos patrimoniais supostamente ligados às gestões atribuídas ao seu irmão, Santiago Peña Palacios, no exercício da função pública".

O magistrado não aceitou a proposta da defesa, que pediu "medidas menos gravosas" para o seu cliente, alegando que "não existe perigo de fuga".

Além disso, ordenou a prisão domiciliária da sua esposa, Rocío Caballero, e o arresto de alguns imóveis do casal "até à quantia de 13.000 milhões de guaranis paraguaios", ou seja, cerca de 1,9 milhões de euros.

O ex-Presidente da República do Paraguai, Santiago Peña Palácios, irmão de Francisco Peña foi destituído do cargo, após julgamento político no Senado e detido pouco tempo depois, por ligações ao caso Ueno Bank.