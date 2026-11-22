O Lusitânia de Lourosa, venceu hoje no terreno do Vitória de Sernache, por 1-0, na quarta eliminatória da Taça de Portugal em futebol, com a equipa da II Liga a impor-se à formação do terceiro escalão. Nos oitavos de final, vai visitar o Marítimo, da I Liga.

A primeira parte ficou marcada pela eficácia do Lusitânia de Lourosa, com o primeiro sinal de perigo a resultar em golo, com um excelente remate de João Silva, aos 23 minutos.

A equipa da casa, 10.ª e última classificada da Série B da Liga 3, esteve muito equilibrada, com um futebol que provocou alguns calafrios à defensiva do líder da II Liga, criando inclusivamente duas situações de grande perigo, mas que foram bem resolvidas pelo guarda-redes visitante.

O emblema do concelho de Santa Maria da Feira acabou por chegar ao golo, após uma recuperação de bola que rapidamente chegou a João Silva, que, num forte remate, não deu qualquer hipótese de defesa a João Lucas.

Com o retomar da partida, o Lusitânia de Lourosa entrou com tudo à procura do segundo golo, mas a formação de Cernache do Bonjardim conseguiu equilibrar a partida e, a partir da hora de jogo, encostou os visitantes à sua grande área à procura do golo do empate.

A equipa do Vitória de Sernache foi sempre a equipa mais perigosa, com o Lusitânia de Lourosa a tentar 'matar' o jogo em contra-ataque, mas sem sucesso.

O Lusitânia de Lourosa acabou por assegurar uma vaga nos oitavos de final, derrotando o emblema do concelho da Sertã, que alcançou, pela primeira vez, a quarta eliminatória da Taça.