O Governo russo rejeitou hoje a trégua de inverno --- abrangendo tanto o setor energético como a exportação de cereais através do mar Negro --- exigida na quarta-feira pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, classificando-a como um ultimato.

"A Rússia não tem de fazer nada. A Rússia deve garantir os seus interesses nacionais", afirmou Dmitri Peskov, porta-voz da Presidência russa (Kremlin), à televisão pública.

Peskov acrescentou que, "naturalmente, com um ultimato como este, torna-se muito difícil aspirar a um papel de mediador ou de participar nas negociações para uma solução" da guerra na Ucrânia.

"Isto demonstra, mais uma vez, o quanto são fundamentadas as nossas reservas em relação à capacidade dos europeus para adotarem uma postura construtiva e para auxiliarem, de alguma forma, o processo de paz", apontou.

Além disso, Peskov criticou o facto de a União Europeia (UE) não ter aceitado nem rejeitado o convite do Presidente russo, Vladimir Putin, para visitar Moscovo a fim de explicar a sua posição sobre a futura arquitetura de segurança no continente.

"Fazem comentários [a esse respeito], mas, por enquanto, isso não traz qualquer esclarecimento", observou Peskov.

Yuri Ushakov, conselheiro de política internacional do Kremlin, destacou esta semana que o convite se mantém em pé e confirmou a existência de contactos com Bruxelas.

Num debate no Parlamento Europeu na quarta-feira, Von der Leyen instou a Rússia a concordar com um cessar-fogo relativo às infraestruturas energéticas durante os meses de inverno, bem como com uma trégua para as exportações de alimentos através do mar Negro, "para demonstrar que leva a sério as negociações de paz na Ucrânia".

"Centrais elétricas, sistemas de aquecimento, abastecimento de água: serviços dos quais as famílias dependem para passar o inverno. Putin não consegue vergar a resistência da Ucrânia no campo de batalha. Por isso, em vez disso, tenta quebrar o ânimo da Ucrânia", afirmou a presidente da Comissão.

Os negociadores russos recusaram-se a falar sobre uma possível trégua na ronda de negociações com mediação norte-americana, realizada há duas semanas em Abu Dhabi. Além disso, após o recente ataque ucraniano à ponte da Crimeia --- que ficou parcialmente destruída ---, Putin salientou que, se existia alguma possibilidade de tréguas, esta agora desapareceu.

Os líderes europeus não rejeitaram publicamente o convite de Putin, mas dão prioridade à confirmação da sua participação na próxima ronda de conversações de paz e à declaração de um cessar-fogo.

"De facto, estamos cientes deste convite e continuamos decididos a reunir num formato multilateral, dispostos a colaborar nesse sentido", indicou na segunda-feira a principal porta-voz da Comissão Europeia, Paula Pinho.