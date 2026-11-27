O Porto do Funchal recebe esta sexta-feira três navios de cruzeiro, o ’Amera’, o ’Seven Seas Navigator’ e o ’Costa Smeralda’, que movimentam, no conjunto, 8.518 pessoas, entre 6.150 passageiros e 2.368 tripulantes.

O ’Amera’, agenciado pela Blatas, chegou na quinta-feira com 705 passageiros e 406 tripulantes, tendo pernoitado no Cais 6. O navio realiza um cruzeiro de 35 noites, com partida e chegada em Hamburgo, na Alemanha, estando prevista a saída da Madeira pelas 18 horas, rumo a Vigo, em Espanha.

Por sua vez, o ’Seven Seas Navigator’ chegou ao Funchal pelas 8h15, com 437 passageiros e 369 tripulantes, numa escala agenciada pela JFM Shipping. O navio cumpre um itinerário de duas semanas, iniciado a 23 de Novembro, em Lisboa, e que termina a 7 de Dezembro, em Barcelona. Deixa a Madeira pelas 18 horas, rumo às Canárias.

O maior movimento de passageiros é assegurado pelo ’Costa Smeralda’, que chegou pelas 13 horas, com 5.008 turistas e 1.593 tripulantes, para uma escala de nove horas, agenciada pela Blatas. O navio da companhia italiana realiza um cruzeiro de seis noites pelos arquipélagos da Madeira e das Canárias.

Durante o fim-de-semana, o Porto do Funchal tem prevista apenas uma escala de cruzeiro, com a chegada do ’Le Champlain’, no domingo.