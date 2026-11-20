O deputado do JPP à Assembleia da República, Filipe Sousa, congratulou-se com a aprovação da proposta do PS que estabelece o IVA zero num cabaz de bens alimentares essenciais, no âmbito da discussão na especialidade do Orçamento do Estado para 2027.

A medida, que deverá vigorar inicialmente entre 1 de Janeiro e 31 de Março de 2027, foi aprovada com os votos contra do PSD, CDS-PP e Iniciativa Liberal e a abstenção do PCP.

Parlamento confirma IVA zero e fim de benefícios para rendas moderadas O Parlamento confirmou hoje a aprovação da proposta socialista para isentar de IVA um cabaz de alimentos essenciais e revogar os benefícios para "rendas moderadas", com o voto a favor do Chega e a oposição dos partidos do Governo.

Filipe Sousa, que votou favoravelmente, acusa os partidos que se opuseram à proposta de ignorarem as dificuldades das famílias, sobretudo nas Regiões Autónomas, onde a insularidade agrava o custo de vida.

O PSD, o CDS e a Iniciativa Liberal tiveram uma oportunidade de ajudar as famílias a pagar menos pelas compras de supermercado. Preferiram votar contra Filipe Sousa, deputado do JPP

O parlamentar alerta, contudo, para a necessidade de garantir que a redução fiscal se reflecte efectivamente nos preços. "O IVA zero tem de aparecer na conta do supermercado. As famílias precisam de pagar menos", defendeu e exigiu ainda que a aplicação da medida tenha em conta os custos acrescidos do transporte e distribuição na Madeira e nos Açores.