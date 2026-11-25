O primeiro-ministro revelou hoje que o Governo não irá criar uma lista de alimentos com taxa zero de IVA nem aumentar o IRS sobre as rendas até 2.300 euros por considerar que a medida aprovada pelo PS e Chega no Parlamento é uma mera recomendação.

"Nós entendemos essa medida, não como de natureza impositiva, mas como uma recomendação política", justificou Luís Montenegro em entrevista à RTP, rejeitando qualquer arrogância na decisão.

O líder do executivo considerou que em algumas votações no âmbito do Orçamento do Estado para 2027, o Parlamento "quis impor ao Governo a imposição de legislar", mas "terão de ser os emissários a fazê-lo".

"Em última razão, será o Tribunal Constitucional a dirimir", declarou.

Na entrevista, conduzida pelo jornalista e diretor de Informação da RTP, Vitor Gonçalves, o primeiro-ministro sustentou que "o Governo não está em condições de exercer uma imposição" do Parlamento e, por isso, terá de ser o PS e o Chega, que aprovaram a medida na Assembleia da República, a fazê-lo.

"O Governo não concorda com esta política, não concorda com esta decisão e não vai executar na sua esfera de competência aquilo que não está obrigado a fazer. Essa medida não será posta em prática", reforçou, indicando que o executivo não vai aumentar a fiscalidade das rendas entre 400 e 2300 euros, que enumerou a cada cem euros em escala ascendente.

Montenegro considerou que o Governo, ao não cumprir a medida do cabaz alimentar com IVA zero, também não está obrigado a cumprir o aumento da fiscalidade sobre as rendas inferiores a 2300, uma vez que as medidas constavam da mesma proposta orçamental e estavam relacionadas, uma solução encontrada pelo PS para garantir o equilíbrio orçamental.

"Nós não cumprindo a primeira, não estamos obrigados a cumprir a segunda", sustentou.

Afirmando que existe jurisprudência do Tribunal Constitucional sobre este tema, o chefe do Executivo disse entender a proposta aprovada por PS e Chega como "uma recomendação política", rejeitando antecipadamente acusações de arrogância.

"Não entendam nisto uma posição de arrogância do Governo, porque no nosso edifício constitucional, se tivéssemos que adjetivar como arrogante a posição de um órgão de soberania, seria do Parlamento ao querer impor uma coisa que não pode ao Governo", concluiu.