O vereador do Partido Socialista na Câmara Municipal do Funchal, Rui Caetano, vai propor o reforço dos apoios sociais, novos investimentos na habitação e a criação de uma Polícia Municipal no âmbito da discussão do Orçamento Municipal para 2027, que será levado à reunião camarária de amanhã, quinta-feira.

Apesar de o documento apresentar um valor global próximo dos 170 milhões de euros, mais 33 milhões face ao orçamento anterior, o eleito socialista considera que a proposta do executivo não responde às necessidades económicas e sociais da população, apontando a estagnação das verbas destinadas ao apoio às famílias e a ausência de novos projectos habitacionais.

Na área social, Rui Caetano contesta que a dotação orçamental se mantenha praticamente inalterada nos 8,4 milhões de euros, apesar do aumento das receitas fiscais da autarquia e da subida do custo de vida. Segundo o vereador, os programas de apoio à natalidade, arrendamento, medicamentos, manuais escolares, bolsas de estudo e transportes gratuitos para maiores de 75 anos não contemplam reforços significativos.

O PS pretende, por isso, que a verba destinada à acção social seja actualizada, pelo menos, em linha com a taxa de inflação prevista para 2027, defendendo igualmente a revisão dos regulamentos municipais para alargar os escalões de acesso aos apoios.

Entre as prioridades apontadas estão o reforço da comparticipação de medicamentos para idosos, dos subsídios de arrendamento e das bolsas de estudo para o ensino superior. Rui Caetano considera que a resposta municipal deve abranger também os agregados da classe média que, apesar de terem rendimentos do trabalho, enfrentam dificuldades perante o aumento das despesas familiares.

Habitação sem novos projectos

Na política de habitação, o vereador socialista critica o facto de o orçamento se limitar, na sua leitura, a dar continuidade a projectos transitados de mandatos anteriores, sem apresentar novas iniciativas.

Rui Caetano aponta os empreendimentos da Quinta das Freiras e do Bairro da Ponte, cujos projectos estarão concluídos há mais de quatro anos e só agora avançam para a fase de execução, como exemplos daquilo que considera ser a demora na concretização dos investimentos municipais.

Como proposta concreta para 2027, o PS pretende inscrever uma verba para a requalificação do Bairro de Santa Maria Maior, considerando que a degradação habitacional e urbanística daquele conjunto exige uma intervenção que contemple a dignidade residencial, a eficiência energética e a coesão social.

Polícia Municipal e estacionamento nas zonas altas

Outra das propostas que Rui Caetano pretende ver acolhida no orçamento passa pela criação de uma Polícia Municipal. O socialista defende que esta estrutura permitiria reforçar o policiamento de proximidade, melhorar o sentimento de segurança e assegurar uma fiscalização mais eficaz do trânsito e do estacionamento abusivo, libertando as forças de segurança nacionais para outras missões de combate à criminalidade.

Na área da mobilidade, o PS propõe ainda o alargamento do Caminho do Jamboto e a criação de bolsas de estacionamento nas zonas altas do Funchal, procurando responder aos constrangimentos de circulação e estacionamento sentidos por quem reside nestas áreas.

Recuperar reservatórios e resolver esgotos a céu aberto

No domínio ambiental, Rui Caetano quer que o município avance com a requalificação dos reservatórios da antiga Estação de Tratamento de Água dos Tornos e a recuperação das respectivas condutas.

A proposta prevê aproveitar estas infra-estruturas para armazenar água não tratada e criar uma rede dual destinada à rega de espaços verdes, à lavagem urbana e ao combate a incêndios, complementada por soluções de captação de água a montante.

O vereador socialista defende ainda a elaboração de um plano de resposta integrada para o saneamento básico, com o objectivo de erradicar as situações de esgotos a céu aberto existentes no concelho.