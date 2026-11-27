O vereador da Câmara Municipal do Funchal, Paulo Lobo, defendeu ontem uma visão integrada do planeamento urbano, que articule a habitação, o desenvolvimento económico, a mobilidade e a qualidade de vida da população.

Na mesa-redonda ’Mobilidade Urbana Sustentável e Engenharia’, promovida pela Ordem dos Engenheiros – Região Madeira, no Colégio dos Jesuítas, o autarca sublinhou a importância das decisões sobre a organização do território no quotidiano das famílias.

“O planeamento da cidade não pode limitar-se a definir onde se constrói. Tem também de pensar em como as pessoas vão viver e utilizar a cidade”, afirmou.

Paulo Lobo apontou a revisão do Plano Director Municipal (PDM) como uma oportunidade para preparar o Funchal das próximas décadas, antecipando desafios e criando condições para uma cidade mais acessível, funcional e com melhor qualidade de vida.