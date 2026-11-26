O Orçamento Municipal do Funchal ronda os 170 milhões de euros e contempla cerca de 20 milhões para a área da habitação, uma das áreas que vai merecer especial atenção por parte do executivo camarário.

O documento foi aprovado, esta quinta-feira, pela maioria PSD/CDS, registando a abstenção do Partido Socialista, do JPP e do vereador independente, enquanto o vereador do Chega votou contra.

No final da reunião de Câmara, Jorge Carvalho destacou o peso do investimento previsto, considerando que as verbas contempladas respondem a áreas fundamentais para a qualidade de vida da população, nomeadamente a habitação, as redes de abastecimento de água e de águas residuais, bem como a requalificação das infraestruturas municipais.

Na área da habitação, estão previstos 20 milhões de euros. Questionado sobre o número de fogos que poderão estar disponíveis ou em construção durante 2027, o executivo adiantou que existem actualmente 94 habitações em processo de construção. A estas deverão juntar-se mais 34 fogos no edifício Canto do Muro III, que será alvo de uma intervenção de recuperação.

A autarquia pretende igualmente reforçar a resposta através do projeto ‘Habitar Mais Funchal’, iniciativa que permitirá ao município recorrer ao mercado de arrendamento, participando no arrendamento de imóveis para posterior disponibilização aos munícipes.

No que respeita à rede viária, o orçamento reserva quatro milhões de euros para a recuperação de estradas e trabalhos de asfaltagem.

Outro dos pontos em destaque na reunião foi a aprovação da Taxa Municipal Turística, que contou apenas com os votos contra dos vereadores do JPP, tendo recebido o apoio das restantes forças políticas.

A partir de Janeiro, o valor da taxa passa de dois para quatro euros por noite para os turistas alojados, mantendo-se nos dois euros para os passageiros de cruzeiros. A nova medida contempla ainda a isenção dos visitantes que, devido à inoperacionalidade do aeroporto, sejam obrigados a prolongar a sua permanência na Região.

Questionado sobre os alertas do JPP relativamente a uma eventual quebra da atividade turística e sobre o risco de o aumento da taxa prejudicar a competitividade do destino, Jorge Carvalho rejeitou os cenários mais pessimistas e apontou aos últimos dados disponíveis para o sector na Região.