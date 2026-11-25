Uma comitiva do Grupo Municipal 'Funchal Sempre Melhor' foi recebida pelo vice-presidente da Câmara Municipal do Funchal, Carlos Rodrigues, no âmbito das audições dos partidos com assento na Assembleia Municipal tendo em vista o debate do Orçamento Municipal de 2027.





João Paulo Marques, líder do grupo municipal, que se fez acompanhar de Vera Duarte e de Vasco Marcial, enalteceu o facto de "cerca de metade do investimento programado para 2027 focar-se na habitação, uma área preponderante e na qual o Funchal tem sabido trabalhar, dando o seu contributo para aumentar a habitação pública no concelho e na Região. São mais de 17 milhões de euros, mais do triplo do previsto para este ano e o valor mais elevado dos últimos 22 anos. Estamos perante o maior investimento em habitação do Município em mais de duas décadas", sublinhou.





"Queremos salientar o facto de, no próximo ano, contarmos com a prorrogação da isenção do IMI, por mais dois anos, para habitação própria permanente, uma proposta do PSD/CDS, que volta a constar do orçamento municipal e que alivia as famílias funchalenses de mais um encargo", reiterou o deputado municipal.





"A par dos investimentos previstos, é um excelente sinal a política fiscal preconizada por esta Câmara, que faz desta uma cidade amiga das famílias e das empresas, onde existe previsibilidade e melhores condições para viver. Este esforço do Município diferencia quem materializa medidas para os funchalenses e quem apenas faz propaganda política", finalizaram os autarcas do PSD/CDS.