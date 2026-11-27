O livro ’O Sussurro da Ilha Dourada’, da autoria e ilustração da guarda-principal Ana Sofia Cruz, militar da GNR, será apresentado no próximo dia 3 de Dezembro, pelas 16 horas, no auditório da Câmara Municipal do Porto Santo.

Inspirada nas acções de limpeza e preservação ambiental da ilha, a obra resulta da parceria entre a Secretaria Regional de Agricultura e Pescas, a Águas e Resíduos da Madeira (ARM) e a Guarda Nacional Republicana.

O livro presta homenagem a todos os que contribuem para a salvaguarda do património natural do Porto Santo, classificado como Reserva da Biosfera da UNESCO, procurando sensibilizar para a importância dos pequenos gestos na protecção do ambiente.

A sessão contará com a apresentação da obra pela professora Rute Areal e com a presença de responsáveis do Governo Regional, da autarquia porto-santense, da GNR e da ARM.