Os Bombeiros Voluntários do Porto Santo foram mobilizados, pelas 14 horas desta sexta-feira, para um incêndio num quadro eléctrico de um prédio situado no centro da vila.

Para o local foram accionados dois meios, uma ambulância e um veículo pesado de combate a incêndios, num total de cinco operacionais.

O foco de incêndio teve origem na garagem do edifício. Após a intervenção dos bombeiros, as chamas foram extintas, não havendo registo de danos materiais nem de feridos.