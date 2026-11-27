O secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, assumiu hoje o compromisso de reforçar a cooperação entre os governos da República e da Madeira, através do desenvolvimento de novos projectos de interesse comum, apontando o investimento no novo hospital como um exemplo a seguir.

À saída de uma audiência com o representante da República para a Madeira, o líder socialista defendeu que este instrumento de cooperação deve ser aproveitado para diversificar a economia regional, actualmente muito dependente do turismo, criando oportunidades para os jovens que se qualificam na Região e para os emigrantes madeirenses que pretendam regressar.

Carneiro identificou igualmente a pobreza, as desigualdades, o custo de vida, a habitação e as situações de sem-abrigo como matérias que merecem especial atenção, garantindo que os socialistas, na Assembleia da República, acompanharão as preocupações manifestadas pelo PS na Assembleia Legislativa da Madeira.

Na sequência do encontro com o bispo do Funchal, manifestou ainda disponibilidade para desenvolver instrumentos de âmbito nacional destinados a combater a solidão dos idosos e a apoiar as instituições particulares de solidariedade social e as misericórdias.

Questionado sobre as deficientes condições das esquadras da PSP na Madeira, o antigo ministro da Administração Interna defendeu a partilha de responsabilidades entre a República, a Região e os municípios, recordando os projectos que estavam em curso na Ponta do Sol e em Machico.

José Luís Carneiro instou ainda o Governo da República a concretizar as alterações ao subsídio social de mobilidade aprovadas pelo Parlamento.