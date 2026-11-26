O vereador do PS na Câmara Municipal do Funchal, Rui Caetano, considerou hoje que o Orçamento Municipal para 2027 fica aquém das necessidades das famílias, apesar do aumento de mais de 30 milhões de euros face ao ano anterior.

Ao final da reunião de câmara, e embora reconhecendo a aposta na habitação, o socialista salientou que os cerca de 200 fogos previstos correspondem a projectos que estavam preparados e financiados em cerca de 23 milhões de euros, mas que permaneceram na gaveta durante mais de quatro anos.

Rui Caetano criticou sobretudo o reduzido reforço das verbas destinadas aos apoios sociais. Segundo afirmou, entre 2026 e 2027, o aumento global das medidas de apoio à natalidade, comparticipação de medicamentos, apoio aos idosos, bolsas de estudo e manuais escolares é de apenas 23 euros, valor que considerou "irrisório". O PS defendia uma actualização das verbas, pelo menos em linha com a inflação, próxima dos 4%.

O vereador lamentou também a ausência de qualquer verba para iniciar o processo de criação da Polícia Municipal, apesar de o presidente da Câmara já ter manifestado publicamente essa intenção. Na perspectiva do PS, esta estrutura seria importante para reforçar a segurança, melhorar a gestão do trânsito e combater o estacionamento abusivo.

Outra das ausências apontadas foi a requalificação do Bairro de Santa Maria, cuja intervenção, segundo Rui Caetano, continua sem qualquer dotação orçamental.

Estas insuficiências justificaram a abstenção do PS na votação do orçamento. Para o vereador, o documento deveria ter sido mais ambicioso e contemplar projectos estruturantes capazes de melhorar efectivamente a qualidade de vida dos funchalenses.