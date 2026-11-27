O secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, garantiu hoje, na Madeira, que os socialistas não contribuirão para uma crise política no País, seja através de uma moção de censura ou de uma moção de confiança.

À saída de uma audiência com o representante da República para a Madeira, o líder socialista rejeitou a ideia de que o País esteja mergulhado no caos, lembrando que o Orçamento do Estado para 2027 acaba de ser aprovado graças à abstenção do PS.

“Pelo Partido Socialista, não haverá qualquer crise política e não viabilizaremos quaisquer instrumentos que tenham em vista criar uma crise política”, afirmou, assegurando que os socialistas tudo farão para evitar acrescentar uma crise política às dificuldades económicas e sociais que os portugueses enfrentam.

José Luís Carneiro recusou entrar em jogos políticos, sustentando que as propostas apresentadas pelo PS na discussão na especialidade do Orçamento tiveram como propósito responder às dificuldades das famílias, particularmente no que respeita ao custo dos bens alimentares e da habitação.

O líder socialista voltou a defender que o primeiro-ministro deve garantir o cumprimento das decisões da Assembleia da República, rejeitando que a redacção final do diploma possa alterar o sentido das votações na especialidade.

Carneiro reafirmou ainda a disponibilidade do PS para contribuir para que o Orçamento entre em vigor a 1 de Janeiro de 2027, reiterando que a estabilidade política não impede os socialistas de criticarem o Governo e apresentarem soluções alternativas.