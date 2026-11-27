A MC (Continente Modelo) pretende expandir o modelo de loja inclusiva a outras lojas da Madeira, no seguimento da abertura, esta sexta-feira, do primeiro espaço do género da marca na Região, situado em São Martinho, avançou Catarina Oliveira Fernandes, Area Leader de Learning, Development & Inclusion da empresa.

A responsável destacou que o plano passa por continuar a alargar o conceito a mais espaços para assegurar uma experiência de compra cada vez mais confortável e autónoma para todas as pessoas, num percurso que já conta com nove lojas em Portugal continental e que chega agora à Madeira com três espaços (incluindo o Continente Modelo, a Wells e a Note!).

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O projecto nasceu no âmbito da estratégia de diversidade, equidade e inclusão da MC, com raízes em 2020, trabalho focado nas incapacidades em 2021 e lançamento oficial em 2024, inicialmente inspirado na melhoria do conforto para pessoas no espectro do autismo e progressivamente alargado a diferentes necessidades e deficiências, aliás, conforme já tinha dito em entrevista ao DIÁRIO que pode ler na edição impressa de hoje.

Entre as medidas implementadas destacam-se uma planta sensorial à entrada, que identifica zonas com maior potencial de estímulos auditivos ou sensoriais, permitindo planear um percurso de compras mais tranquilo. Outra das medidas é a implementação de uma sala de bem-estar, um espaço pensado para a autorregulação emocional de clientes e colaboradores, utilizado também por famílias com crianças pequenas que procuram um ambiente mais calmo. Depois, a compra assistida, que é o apoio dedicado para promover maior autonomia durante as compras. Há também uma equipa formada em neurodivergência, com capacitação para saber como agir em diferentes situações. Língua gestual e identificação, com tradução dos nomes dos colaboradores para língua gestual, foi outra das medidas.

De acordo com Catarina Oliveira Fernandes, o esforço assenta sobretudo no tempo, na formação das equipas e na criação de espaços como a sala de bem-estar ou a disponibilização de abafadores, tratando-se de um investimento significativo, mas acessível e replicável.

A responsável sublinhou ainda que o projecto, já reconhecido pelo World Economic Forum pela inovação no retalho, tem gerado um impacto positivo transversal a clientes com ou sem deficiência, tendo ainda a ambição de inspirar também outras empresas.