Madeira quer novo regime de registo de aeronaves em 2027
Miguel Albuquerque revelou que o Governo Regional já contactou o primeiro-ministro para acelerar o processo legislativo. Presidente do Executivo considera ainda que o Orçamento do Estado é favorável à Madeira
A Madeira pretende avançar, em 2027, com um novo regime de registo de aeronaves, através de uma proposta de lei a apresentar na Assembleia da República. Miguel Albuquerque revelou esta quarta-feira que já enviou um documento ao primeiro-ministro, solicitando que Portugal avance com a subscrição das Convenções de Chicago e do Cabo, consideradas necessárias para concretizar o projeto.
“O ministro dos Negócios Estrangeiros vai fazer essa diligência o mais rapidamente possível”, afirmou o presidente do Governo Regional, acrescentando que, depois dessa etapa, será apresentado um projecto de lei na Assembleia da República.
À margem da inauguração de uma nova unidade da SYNLAB, no Funchal, Albuquerque criticou também a aproximação entre PS e Chega em torno de alterações ao Orçamento do Estado, considerando que esses entendimentos podem “desvirtuar” o programa do Governo.
Apesar das críticas, o governante considerou que o Orçamento do Estado é positivo para a Região. “Este Orçamento de Estado é bom para a Madeira”, disse, garantindo que os compromissos assumidos com o Governo da República estão cumpridos.