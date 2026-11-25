A Madeira pretende avançar, em 2027, com um novo regime de registo de aeronaves, através de uma proposta de lei a apresentar na Assembleia da República. Miguel Albuquerque revelou esta quarta-feira que já enviou um documento ao primeiro-ministro, solicitando que Portugal avance com a subscrição das Convenções de Chicago e do Cabo, consideradas necessárias para concretizar o projeto.

“O ministro dos Negócios Estrangeiros vai fazer essa diligência o mais rapidamente possível”, afirmou o presidente do Governo Regional, acrescentando que, depois dessa etapa, será apresentado um projecto de lei na Assembleia da República.

À margem da inauguração de uma nova unidade da SYNLAB, no Funchal, Albuquerque criticou também a aproximação entre PS e Chega em torno de alterações ao Orçamento do Estado, considerando que esses entendimentos podem “desvirtuar” o programa do Governo.

Apesar das críticas, o governante considerou que o Orçamento do Estado é positivo para a Região. “Este Orçamento de Estado é bom para a Madeira”, disse, garantindo que os compromissos assumidos com o Governo da República estão cumpridos.