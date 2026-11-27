O árbitro internacional madeirense de ténis de mesa, Décio David Silva Faustino, foi distinguido com o Prémio de Mérito Desportivo Individual, no âmbito dos Prémios Desporto Portugal 2026, reconhecimento que valoriza o percurso, a dedicação e o contributo de duas décadas para o desporto.

A cerimónia de entrega dos prémios decorreu esta quinta-feira, no Multiusos de Guimarães, assinalando também o primeiro aniversário do Plano Nacional de Desenvolvimento Desportivo (PNDD).

Ao longo da sua carreira, tem levado o nome da Madeira, de Portugal e do ténis de mesa português além-fronteiras, desempenhando funções de arbitragem em competições internacionais de elevado nível, contribuindo para a credibilidade, valorização e desenvolvimento da modalidade.

O Prémio de Mérito Desportivo Individual constitui um reconhecimento do trabalho desenvolvido ao longo de uma carreira construída com rigor, compromisso e dedicação, valorizando não apenas a presença nas grandes competições, mas também o papel fundamental dos árbitros no desporto.

A cerimónia contou com a presença da ministra da Cultura, Juventude e Desporto, Margarida Balseiro Lopes, e do secretário de Estado do Desporto, Pedro Dias, tendo Guimarães recebido os convidados institucionais pelo presidente da Câmara Municipal, Ricardo Araújo, e pelo vereador do Desporto, Alberto Martins.