O secretário-geral do Partido Socialista, José Luís Carneiro, será recebido amanhã, quinta-feira, pela presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, Rubina Leal, no âmbito da visita que está a realizar à Região, confome o DIÁRIO já noticiou na edição impressa.

A audiência está agendada para as 9 horas, na sede do Parlamento madeirense, integrando o programa institucional da deslocação do líder nacional socialista.

A agenda contempla também um encontro com o bispo do Funchal, D. Nuno Brás, marcado para as 16 horas, no Paço Episcopal.

Ao longo do dia, José Luís Carneiro deverá ainda reunir-se com as estruturas regionais e militantes do PS, numa deslocação que inclui momentos de contacto institucional e partidário.