O PS rejeitou hoje precipitar uma crise política mas defendeu que o Governo não pode ser "fora da lei" e tem de cumprir as normas do Orçamento do Estado para 2027, cuja redação final não pode ter "alterações substantivas".

"Não nos passa pela cabeça que o Governo passe a ser um Governo fora da lei. Isso não vai acontecer na República Portuguesa. O Governo insiste em criar este caso e uma pequena crise política. Já o dissemos, não vai haver em Portugal uma crise política que seja criada pelo PS", disse o líder parlamentar do PS, Eurico Brilhante Dias, aos jornalistas no Parlamento.

A conferência de líderes parlamentares reuniu-se hoje na Assembleia da República de forma extraordinária, a pedido do Livre, depois Luís Montenegro ter anunciado na quarta-feira à noite, em entrevista à RTP, que o Governo não irá implementar algumas medidas do Orçamento do Estado para 2027 como o IVA zero sobre bens alimentares essenciais.

A expectativa do PS é de que o "processo decorra no quadro das competências de cada órgão de soberania".

"O Parlamento legislou, o Presidente da República fará o escrutínio que entender, o Governo executa. As regras são claras e se houver alguma dúvida, naturalmente, os tribunais, em particular o Tribunal Constitucional, irá fazer este escrutínio", defendeu.

Sobre a questão da redação final do OE2027 hoje levantada pelo líder do Chega, André Ventura, Eurico Brilhante Dias disse que esta fase do processo orçamental é apenas "para ajustar o texto as questões de gralhas" e "melhorar no essencial o texto aprovado".

"Não há abertura de uma nova discussão em sede de redação final. Isso não existe, isso não está no quadro do Regimento da Assembleia da República. Aliás, quem vota contra a redação final de algum artigo faz com que a redação que prevaleça seja aquela que foi votada aqui no plenário", defendeu.

De acordo com o líder parlamentar do PS, "não compete ao Parlamento, neste momento, depois de ter sido feita a votação final global, estar a fazer alterações substantivas".

"A redação final, como sabemos todos, não permite alterações substantivas. Isso sim, poderíamos estar a incorrer numa grave inconstitucionalidade, porque as normas foram votadas pelos 230 deputados e não pela Comissão de Orçamento e Finanças", avisou.

Brilhante Dias assegurou que o grupo parlamentar do PS "elaborou normas que considera, evidentemente, constitucionais" e manifestou dúvidas quanto à constitucionalidade da norma do Chega sobre a transmissão das touradas na RTP.

"Aquilo que me parece essencial é dizer aos portugueses que podem estar tranquilos, que não vai haver uma crise política, que as propostas do Orçamento de Estado têm natureza constitucional, estão no quadro constitucional, que compete aos outros órgãos de soberania a sua apreciação e, no caso do Governo, a sua execução", apontou.

O dirigente do PS disse ainda compreender as palavras do Presidente da República, António José Seguro.

"Procuram que os agentes políticos sejam construtivos e encontrem soluções. De facto, quem ouviu ontem o senhor primeiro-ministro ficou bem com a ideia de que não estava no seu espírito uma ideia muito construtiva, mas eu vou abster-me de grandes qualificativos", considerou.

O Chega quer que o Orçamento do Estado inclua os bens com IVA zero, ameaçando votar contra a redação final caso isso não aconteça, e vai ao mesmo tempo avançar com um projeto de lei que faça essa definição.

"Nós vamos olhar para essa lista e para o momento em que essa lista vai ser apresentada. O senhor deputado André Ventura disse que era uma lista autónoma, mas não disse quando é que a ia discutir e quando é que ela entraria em vigor. Portanto, sem essa informação é muito difícil estar a qualificar a decisão", respondeu quando a este projeto de lei.