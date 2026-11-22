O Ministério da Educação anunciou que, a partir de 2027/28, vai testar a fusão do 1.º e do 2.º ciclos num conjunto alargado de escolas. Como vai funcionar, ninguém explicou. Mas o método já é conhecido: primeiro anuncia-se a reforma, depois logo se vê no que dá. E quando a pressa é muita e as explicações são poucas, é legítimo desconfiar e perguntar se o objetivo é melhorar a escola ou apenas tapar buracos.

A FENPROF tem posto o dedo na ferida. Não recusa, por princípio, repensar a organização dos ciclos. Recusa, isso sim, que a fusão sirva para disfarçar a falta de professores, seja baixando habilitações, seja redistribuindo cargas horárias. E desconfia, com razão, de projetos-piloto que servem apenas para confirmar o caminho que já estava traçado, sejam quais forem os resultados.

A solução, lembra a nossa federação, é simples: valorização da profissão docente, para que uma nova geração de jovens se sinta atraída por esta nobre profissão. Tudo o resto é ruído de um Governo que quer parecer ativo.

O Ministro acena com a redução da componente letiva dos docentes do 1.º ciclo, como há muito reclamam a FENPROF e o SPM. No entanto, reparar uma injustiça antiga não pode servir de moeda de troca. Usar essa redução para fazer engolir uma fusão mal desenhada é o rebuçado que adoça o xarope.

E a Madeira? Nesta matéria, a Região não pode seguir caminho próprio: a organização dos ciclos é definida a nível nacional e terá de ser adotada cá. Mas não poder decidir sozinha não obriga a ficar calada. Seria de esperar que a Secretaria Regional estivesse sentada à mesa, a defender as especificidades da Região, a fazer perguntas, a exigir garantias. Em vez disso, a Secretária limitou-se a anunciar que a Madeira está disponível para acolher o modelo numa ou mais escolas-piloto. Para quê, em que condições, com que professores? Não se sabe.

Ora, são muitas as perguntas que continuam sem resposta. Quem ensina o quê? Vamos ter professores generalistas a lecionar do 1.º até ao 6.º ano, ou especialistas a correr entre salas e escolas? Que vai acontecer aos professores do 2.º ciclo, aos grupos de recrutamento, às colocações, à carreira? E quem garante que isto não é apenas uma forma criativa de pôr menos professores a fazer o trabalho de mais?

A escola pública já sobreviveu a muitas reformas feitas no gabinete e testadas nos alunos. Não precisa de mais uma. Precisa de professores valorizados, horários justos e decisões negociadas com quem trabalha no terreno todos os dias.

Fundir ciclos pode até vir a fazer sentido. Confundir reforma com remendo é que não. E se a tutela insistir, que tenha ao menos a honestidade de mudar o nome à coisa: em vez de «fusão», chame-lhe «(con)fusão». Sempre fica mais perto da verdade.