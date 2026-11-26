O Mercado dos Lavradores recebeu, esta quinta-feira, mais uma edição da Feira Solidária da Causa Animal, uma iniciativa da Câmara Municipal do Funchal, para "promover a solidariedade, sensibilizar a população para a protecção e o bem-estar animal e dar visibilidade ao trabalho desenvolvido pelas associações que diariamente se dedicam a esta causa". A iniciativa contou com a presença da vereadora com a tutela do Bem-estar Animal, Paula Jardim Duarte.

À semelhança da edição anterior, a iniciativa contou com a participação de cinco associações de proteção animal sediadas no Funchal: Patinhas Felizes, AMAIS, Vamos Lá Madeira, SPAD e Ajuda a Alimentar Cães, presentes para divulgar o trabalho que desenvolvem, dar a conhecer as suas necessidades e mobilizar a comunidade para apoiar a causa animal.

A presença da vereadora Paula Jardim Duarte, nesta Feira Solidária da Causa Animal, "reforça o compromisso municipal com a promoção do bem-estar animal e o reconhecimento do trabalho fundamental desenvolvido pelas associações e pelos seus voluntários", refere a CMF, através de comunicado enviado à imprensa.