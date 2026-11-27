A programação de Natal do município de São Vicente arranca já no próximo dia 1 de Dezembro, a partir das 15 horas, com as estátuas vivas madeirenses do Teatro Bolo do Caco, num acontecimento inédito na Região, que reúne o maior número de estátuas vivas num mesmo espaço.

A iniciativa vai espalhar-se por várias ruas, nomeadamente Rua Dr. Alcino Drumond, Rua da Fonte Velha e Rua do Cemitério, que vão evocar figuras e elementos da identidade cultural madeirense. Os visitantes podem participar em previstas três visitas guiadas, às 15h15, 16h15 e 17h45, com ponto de encontro em frente à Câmara Municipal, que permitirão conhecer os pormenores e as referências culturais de cada personagem.

Quanto aos mais novos, entre as 15h e as 17 horas podem participar em sessões de pinturas faciais, enquanto a música alusiva à quadra ecoa. O acender das luzes de Natal será pelas 19 horas, nesse que será o início oficial das celebrações.

A programação continua no dia 7 de Dezembro, na Biblioteca Municipal de São Vicente, com a inauguração, pelas 14h30, da exposição 'Magia do Natal', que junta trabalhos trabalhos realizados pela escola, centros de dia e instituições do concelho, dando visibilidade à criatividade e ao talento de diferentes gerações.

Ainda no mesmo dia, mas pelas 17h30, será inaugurada a Aldeia de Natal, "uma estreia absoluta em São Vicente, que transforma o Jardim das Grutas num cenário natalício, com decoração temática, iluminação e iguarias típicas da época". Esta iniciativa é fruta da parceria entre a Câmara Municipal de São Vicente e a Naturnorte e estará aberta até 9 de Janeiro.

"A inauguração contará com a animação dos 'Duendos Inconstantes', do Teatro Bolo do Caco, que prometem surpreender os visitantes com malabarismo, bolas de sabão gigantes, música ao vivo e jogos tradicionais. Pelas 19h00, os mais pequenos poderão escrever, decorar e entregar as suas cartas ao Pai Natal, acompanhados pelas 'Duendas'. O programa culmina às 19h30, com o acender das iluminações da Aldeia de Natal", indica a autarquia.

Já no dia 11 de Dezembro, dá-se a chegada do Pai Natal, pelas 9h30, que fará a entrega de prendas aos alunos do 1.º ciclo e creche, numa oferta da Câmara Municipal de São Vicente. A partir das 10h30, estará disponível para receber a visita dos mais pequenos. O dia contará ainda com oficinas e actividades de animação natalícia, dinamizadas pela Vanusca e Amigas da Pequenada, com a participação do Centro Social, Cultural e Paroquial de São Vicente, terminando com o espectáculo 'En(cantos) e Tradições de Natal', pela Casa do Povo de Ponta Delgada.

No sábado, 12 de dezembro, o programa contempla uma manhã de jogos, teatro e animação infantil, dinamizada pelo Grupo de Teatro Bolo do Caco. Pelas 15 horas, a literatura ganha destaque com uma edição especial da Hora do Conto, que incluirá a apresentação do livro infantil 'A Vitória vai ter uma Mana', da autora Betty Ornelas. Seguem-se, às 16 horas, as oficinas 'Sabores de Natal', destinadas às crianças, numa actividade que alia a criatividade às tradições gastronómicas da quadra. O dia termina com mais um momento dedicado à música e às tradições natalícias, pela Casa do Povo de Ponta Delgada.

As actividades continuam no dia 20 de Dezembro, com um programa especialmente dedicado às famílias, que inclui um workshop de gastronomia natalícia, a presença do Pai Natal, animação infantil e um espectáculo de marionetas. A tarde contará ainda com a actuação do Coro Infantil da Ribeira Brava, proporcionando um momento musical alusivo à quadra.

A 27 de Dezembro, a magia será protagonista, com o espectáculo do Magoebom, às 16 horas, dirigido a toda a família. Segue-se a actuação do Grupo de Folclore Monteverde, que levará à Aldeia de Natal a música e os jogos tradicionais, valorizando a cultura e as tradições populares madeirenses.

Ao longo do período de funcionamento, a Aldeia de Natal contará ainda com barraquinhas de bebidas e iguarias típicas da época, proporcionando aos visitantes um ambiente de convívio num cenário especialmente preparado para celebrar a quadra natalícia.

A entrada na Aldeia de Natal tem um custo de 2 euros, sendo gratuita para crianças até aos 13 anos de idade.