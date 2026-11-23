A primeira edição dos Madeira Green Carpet Awards realiza-se a 3 de Dezembro, no Funchal, com 21 entidades seleccionadas para receber distinções pelas suas práticas de sustentabilidade empresarial. A iniciativa pretende reconhecer o trabalho desenvolvido por empresas públicas e privadas da Região nas áreas ambiental, social e da governação.

Promovidos pela Secretaria Regional de Economia, através da Direcção Regional de Competitividade, Inovação e Sustentabilidade, os prémios procuram também afirmar a sustentabilidade como um factor de competitividade, incentivando a adopção de boas práticas no tecido empresarial madeirense.

A directora regional de Competitividade, Inovação e Sustentabilidade, Andreia Collard, considera que a iniciativa permitirá dar visibilidade às empresas que já integram a sustentabilidade nas suas decisões de gestão e divulgar exemplos que possam ser replicados por outras organizações.

A responsável destaca que práticas como a utilização eficiente de recursos, a redução do desperdício, a poupança de energia e a valorização das pessoas podem contribuir para a criação de valor e para a resposta às exigências de clientes e parceiros, em particular no caso das pequenas e médias empresas.

Os prémios abrangem sete categorias: ambiente e recursos; responsabilidade social; inovação sustentável; impacto económico regional; compromisso com a sustentabilidade empresarial; bem-estar e felicidade organizacional; e boas práticas das pequenas e médias empresas.

Além das distinções por categoria, serão atribuídos dois prémios especiais, um a uma empresa privada e outro a uma empresa pública, em reconhecimento do trabalho desenvolvido ao longo dos anos na área da sustentabilidade empresarial.

A gala contará ainda com a apresentação do programa de sustentabilidade empresarial que está na origem dos prémios, numa intervenção de Andreia Collard intitulada 'Da Sustentabilidade à Competitividade'. O processo de avaliação será apresentado por Telmo Vieira, professor do ISEG e fundador da Premivalor Consulting.

O programa inclui também um momento dedicado ao reconhecimento e apoio internacional, com intervenções de Kaveh Madani, director do Instituto da Universidade das Nações Unidas para a Água, o Ambiente e a Saúde, e de Beatriz Romera, coordenadora do centro de investigação CLIMA, da Universidade de Copenhaga.

As candidaturas decorreram entre 29 de Outubro e 13 de Novembro. A cerimónia terá lugar no Savoy Palace, com recepção aos convidados marcada para as 18 horas, abertura institucional às 19 horas e entrega dos prémios prevista para as 21 horas.

A organização pretende que os prémios tenham um impacto para além da cerimónia, dando a conhecer práticas empresariais que possam ser adoptadas por outras entidades da Região.