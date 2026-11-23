Vários representantes dos municípios e responsáveis do sector desportivo estão reunidos para um dia de reflexão, partilha de experiências e definição de estratégias para o desenvolvimento do desporto nos territórios.

O Espaço Multiusos do Porto Moniz acolhe, ao longo do dia de hoje, o VII Seminário Regional dos Municípios Amigos do Desporto, cuja sessão de abertura decorreu perante uma sala completamente cheia, num sinal da importância e do interesse que esta iniciativa continua a despertar junto dos agentes ligados ao desporto e ao poder local.

A sessão de abertura contou com as intervenções de Pedro Mortágua Soares, coordenador Nacional do Programa Municípios Amigos do Desporto, David Gomes, Director Regional do Desporto da Região Autónoma da Madeira e de Olavo Câmara, presidente da Câmara Municipal de Porto Moniz.

Na intervenção de abertura, Pedro Mortágua Soares começou por agradecer a forte adesão ao seminário, destacando a importância destes encontros enquanto espaços de trabalho conjunto entre municípios, de partilha de experiências e de criação de sinergias. O responsável sublinhou ainda que a prática desportiva deve assumir um papel central na vida das comunidades, abrangendo toda a população e promovendo estilos de vida mais activos e saudáveis.

Por sua vez, David Gomes destacou a abertura e a disponibilidade do Governo Regional da Madeira para participar e apoiar iniciativas desta natureza, considerando que estes momentos contribuem significativamente para aproximar os diferentes intervenientes do sector, desde os governantes aos municípios, clubes e atletas.

O director Regional do Desporto salientou igualmente que a criação de sinergias entre os participantes permitirá reforçar a cooperação institucional, promover a partilha de experiências e assegurar que as boas práticas desenvolvidas nos diferentes territórios possam ser conhecidas e replicadas por outros municípios da Região.

O programa do seminário estende-se ao longo de todo o dia, estando organizado em torno de três painéis de discussão: 'Comunidades Activas: O Desporto como Ferramenta de Proximidade', 'Reflectir sobre o Potencial Único dos Territórios Rurais e Insulares para Práticas Desportivas Sustentáveis' e 'Desporto, Território e Inovação: Que Municípios Queremos Construir?'.

Os três momentos de reflexão serão moderados, respetivamente, por Nicolau Fernandes, Ricardo Oliveira e Miguel Guarda, proporcionando aos participantes a oportunidade de debater desafios, partilhar conhecimentos e identificar novas abordagens para o desenvolvimento das políticas desportivas municipais.

A realização deste seminário no Porto Moniz constitui uma oportunidade para reforçar o papel dos municípios na promoção do desporto e da actividade física, valorizando a cooperação entre instituições e a construção de comunidades mais activas, participativas e saudáveis.