O Sporting recebe hoje o Manchester United, em jogo da quinta jornada da Liga dos Campeões de futebol, que marca a estreia europeia do treinador Paulo Fonseca na equipa portuguesa e do argentino Mauricio Pochettino na inglesa.

Os 'leões' ocupam o 10.º lugar na fase de liga de 2026/27, com nove pontos, firmemente instalados na zona do play-off de acesso aos oitavos de final e em igualdade com várias equipas posicionadas nas oito primeiras posições -- que proporcionam o apuramento direto -, enquanto os 'red devils' são 17.os classificados, com seis pontos.

As duas equipas defrontam-se no Estádio José Alvalade, em Lisboa, em jogo com início às 20:00 e arbitragem do polaco Szymon Marciniak, numa altura em que ambas se procuram adaptar aos novos treinadores, que vão orientar o primeiro jogo na 'Champions' no comando de Sporting e Manchester United.

Terceiro classificado na I Liga portuguesa, a nove pontos do líder FC Porto (que vai defrontar no domingo, na 12.ª ronda), o Sporting parece em melhor forma na prova continental, na qual se impôs ao Galatasaray (3-1) e ao Lens (2-0) e perdeu com o LASK Linz (3-2), ainda com o treinador Rui Borges, antes de voltar a ganhar, ao Shakhtar Donetsk (1-0), sob a orientação do interino Tiago Fernandes.

O Manchester United goleou na estreia o Sabah (4-0) e venceu com dificuldade na jornada anterior a Roma (3-2), tendo perdido pelo meio com Atlético de Madrid (2-0) e Como (4-1), mas é na Liga inglesa que a situação assume maior dramatismo e motivou a substituição de Michael Carrick por Mauricio Pochettino.

A equipa na qual alinham os internacionais portugueses Diogo Dalot e Bruno Fernandes é 19.ª e penúltima classificada na Premier League, na qual não ganhou nenhum dos últimos nove encontros, ainda que o confronto direto com o Sporting até lhe seja favorável, com três vitórias dos 'red devils' e apenas uma dos 'leões', na caminhada até à conquista da Taça das Taças, em 1963/64.

A outra formação portuguesa em prova, o FC Porto, venceu na terça-feira no estádio do Feyenoord, em Roterdão, por 1-0, e também entrou, à condição, nos lugares que garantem vaga no play-off, com seis pontos.