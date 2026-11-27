No passado dia 24 de Novembro, foi inaugurada a exposição temporária 'Brinquedos Tradicionais da Madeira – Memórias de Brincar', no Largo do Museu da Escola Secundária Jaime Moniz.

A iniciativa resulta de uma parceria entre o Núcleo Museológico 'O Lyceu' da Escola Secundária Jaime Moniz, o Museu Etnográfico da Madeira, a Casa do Povo de Santana e a Direcção de Serviços de Desenvolvimento Rural e Local.

segundo nota à imprensa, a exposição propõe uma viagem às memórias da infância das gerações do século XX, recordando uma época em que muitos brinquedos eram construídos pelas próprias crianças ou pelos familiares, recorrendo a materiais disponíveis na natureza, bem como à reutilização de objetos do quotidiano. Com materiais tão simples como canavieira, pedrinhas, corda, madeira e retalhos de tecido, aliados sobretudo à imaginação e à criatividade, nasciam brinquedos e brincadeiras que proporcionavam momentos de diversão, convívio e aprendizagem.

É precisamente esse universo que a mostra pretende recuperar e valorizar, divulgando formas tradicionais de brincar da memória coletiva e da cultura madeirense. Uma oportunidade para despertar recordações nos mais velhos e dar a conhecer às gerações mais novas as brincadeiras que marcaram outros tempos.

A inauguração ficou também marcada por uma componente prática no campo da escola. Três turmas, acompanhadas pelos respetivos professores de Educação Física e por elementos do Museu Etnográfico da Madeira, participaram em diversos jogos tradicionais. Os alunos tiveram, assim, a possibilidade de experimentar algumas destas brincadeiras, tais como saltar à corda ou jogar à “macaca”, lançar o pião, andar com a roda, entre outras.

A exposição 'Brinquedos Tradicionais da Madeira – Memórias de Brincar' estará patente no Largo do Museu da Escola Secundária Jaime Moniz até 15 de Janeiro de 2027.