As autoridades de saúde iranianas elevaram o número de mortos para 23 e o de pessoas intoxicadas por álcool adulterado para 543, numa onda de casos reportados em várias províncias nas últimas semanas, que causou indignação generalizada no país.

"Por detrás de cada número, há uma vida, uma família e, por vezes, consequências irreparáveis", disse o diretor do Centro de Relações Públicas do Ministério da Saúde, Hossein Kermanpour, ao apresentar os dados mais recentes referentes ao período entre 31 de outubro e 25 de novembro.

De acordo com os dados divulgados, cerca de 11 das 31 províncias do país foram afetadas, incluindo Khorasan Razavi (nordeste), com cinco mortes, quatro casos de morte cerebral e 214 intoxicações.

Na província de Hormozgan, no sul, registaram-se sete mortes e 93 intoxicações.

A Procuradoria de Khorasan Razavi anunciou na quinta-feira o desmantelamento de uma rede de produção e distribuição de bebidas alcoólicas adulteradas com metanol, que operava em quatro províncias.

Os principais envolvidos foram detidos em Teerão e Nishapur (nordeste), segundo a agência de notícias Tasnim.

As autoridades sanitárias alertaram para a presença de metanol nestas bebidas, uma substância tóxica utilizada sobretudo para fins industriais.

O seu consumo pode provocar cegueira, complicações hepáticas e renais e, nos casos mais graves, a morte.

As bebidas alcoólicas são proibidas no Irão desde o triunfo da Revolução Islâmica, em 1979.

A lei iraniana pune o consumo de álcool entre muçulmanos com 80 chicotadas, enquanto a sua compra, venda ou produção pode implicar penas de prisão de seis meses a um ano, além de chicotadas e multas.

Ainda assim, podem ser encontradas bebidas contrabandeadas ou caseiras no país, sendo que estas últimas contêm substâncias tóxicas como o metanol.

O Irão registou graves episódios de intoxicação alcoólica nos últimos anos, sobretudo em 2020, quando se registaram mais de 700 mortes, a grande maioria homens com idades compreendidas entre os 14 e os 78 anos.