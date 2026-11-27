A TAP registou um prejuízo líquido de 37,9 milhões de euros nos primeiros nove meses, contra um lucro de 57,9 milhões de euros no mesmo período de 2025, devido à subida do preço do jet fuel, anunciou hoje a transportadora.

Num comunicado, a TAP informa que no terceiro trimestre o resultado líquido foi de 61,3 milhões de euros, contra 127,8 milhões de euros em igual período de 2025.

Os custos com combustível subiram 176,4 milhões de euros (+23,7%) nos nove meses e 87,1 milhões de euros (+32,4%) no trimestre, refere a empresa.

As receitas operacionais cifraram-se em 3.389,7 milhões de euros até setembro, mais 3,3% que no mesmo período de 2025 (3.281,3 milhões de euros).

No terceiro trimestre, as receitas operacionais da TAP subiram, em termos homólogos, 1,8% para 1.349,9 milhões de euros.

O EBITDA recorrente atingiu 454,3 milhões de euros até setembro, com margem de 13,4%, e 272,4 milhões de euros no terceiro trimestre, com margem de 20,2%.

Em relação ao terceiro trimestre, a TAP afirma no comunicado que este foi "muito marcado pela subida dos preços do combustível" e que "o combustível pesou muito nas contas", mas que "o impacto foi em parte atenuado pela política de hedging, pelas iniciativas comerciais, pela otimização da rede e pelo controlo de custos".

A TAP Air Portugal transportou 13 milhões de passageiros nos primeiros nove meses e 4,8 milhões no terceiro trimestre, e operou 89,9 mil voos até setembro e 32,4 mil entre julho e setembro.

Depois do fecho do trimestre, o Governo português escolheu o Grupo Lufthansa como futuro acionista privado e parceiro estratégico da TAP, os acordos já foram assinados e a conclusão da operação depende das aprovações regulatórias necessárias, afirma a transportadora.

Citado no comunicado, Luís Rodrigues, CEO da TAP, salienta que "o terceiro trimestre confirmou a resiliência do modelo de negócio da TAP, num contexto marcado pelo forte impacto do aumento dos preços do combustível".

"As medidas comerciais que adotámos começaram a produzir resultados ao longo do trimestre, com especial expressão no final do período, e entramos no quarto trimestre com uma dinâmica de receita mais forte", acrescenta o CEO.