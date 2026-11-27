A ONU arrisca começar 2027 sem secretário-geral devido à falta de consenso no Conselho de Segurança sobre o sucessor de António Guterres, com as cinco potências com direito de veto divididas entre três candidatos.

Este cenário foi explicado à Lusa por Richard Gowan, analista do International Crisis Group, que descreve a situação atual como "bastante confusa".

Gowan, especialista no sistema da ONU, admite que, faltando cerca de um mês para o fim do mandato de António Guterres, a expectativa era de que os membros com poder de veto - China, Estados Unidos, França, Reino Unido e Rússia - tentassem resolver as suas divergências em privado antes da nona votação informal, realizada na semana passada.

Contudo, os cinco membros permanentes do Conselho de Segurança "parecem tão distantes como antes", uma vez que nenhum candidato ao cargo de secretário-geral da ONU conseguiu emergir sem qualquer oposição na última votação.

Em entrevista à Lusa, o especialista no sistema da ONU, no Conselho de Segurança e em operações de manutenção da paz rejeitou que as divergências digam respeito às posições políticas dos candidatos, mas sim aos favoritos das principais potências.

Cinco mulheres e três homens estão atualmente na corrida para suceder ao antigo primeiro-ministro português António Guterres, de 77 anos, que concluirá o seu segundo mandato de cinco anos em 31 de dezembro.

São candidatos Rebeca Grynspan (Costa Rica), Rafael Grossi (Argentina), Carolyn Rodrigues Birkett (Guiana), Lana Nusseibeh (Emirados Árabes Unidos), Ivonne Baki (Equador), Olara Otunnu (Uganda), María Fernanda Espinosa (Equador) e Feridun Sinirlioglu (Turquia).

Para vencer o processo seletivo, que se arrasta há meses, um candidato terá de obter o consentimento de pelo menos nove membros do Conselho de Segurança da ONU, evitando o veto de qualquer um dos cinco membros permanentes.

O nome será então submetido à Assembleia-Geral, que, na prática, segue a recomendação do Conselho de Segurança.

No entanto, o Conselho está num impasse. Nenhum candidato conseguiu ainda alcançar zero "votos contra" nas nove votações informais já realizadas.

"Creio que os países com poderes de veto estão divididos entre três candidatos principais, embora as suas divisões sejam bastante complexas", disse à Lusa o analista do International Crisis Group, uma organização não-governamental voltada para a resolução e prevenção de conflitos armados internacionais.

Gowan vê a disputa bloqueada entre Grynspan, Nusseibeh e Grossi.

Por isso, face ao impasse, o especialista não descarta a possibilidade de as Nações Unidas entrarem em 2027 sem um novo secretário-geral.

Nesse cenário, a hipótese "é que algum tipo de comité de altos funcionários da ONU conduziria os trabalhos de rotina enquanto o Conselho de Segurança procuraria um consenso", explicou.

"Mas penso que os [países com] poderes de veto provavelmente encontrarão um consenso no final, nem que seja apenas para evitar parecerem incompetentes", observou.

Seguindo uma tradição geográfica nem sempre respeitada, a posição é reivindicada pela América Latina, o que explica o facto de a maioria dos candidatos ser desse continente.

Muitos países também defendem que seja uma mulher a ocupar o cargo de secretário-geral pela primeira vez nos 81 anos de história da ONU.

Na prática, não há um prazo oficial para a escolha do próximo líder da ONU, nem estamos perante uma situação sem precedentes.

O antigo secretário-geral Kofi Annan, do Gana, foi escolhido para ser o sétimo líder da ONU em 13 de dezembro de 1996, a poucas semanas de iniciar o seu mandato.

Em 1981, um secretário-geral só foi selecionado após 16 rondas inconclusivas de votação.

Por outro lado, António Guterres foi escolhido em 13 de outubro de 2016, depois de seis rondas de votação informal no Conselho de Segurança.

A costa-riquenha Rebeca Grynspan tem sido consistentemente a candidata mais apoiada este ano, mas não conseguiu evitar a oposição de alguns membros permanentes.

Na semana passada, o embaixador dos Estados Unidos junto da ONU, Mike Waltz, aconselhou os candidatos com menos apoio a desistirem da corrida para facilitar um consenso mais rápido.

António Guterres tem sido questionado sobre se está disposto a prolongar o seu mandato por seis meses, caso o Conselho de Segurança da ONU não consiga nomear um sucessor até ao final do ano. Contudo, tem afastado essa possibilidade e diz que quer regressar a Portugal já no início de janeiro.

A menos que negociações secretas entre os países com poder de veto resultem numa mudança face ao atual impasse, a ONU poderá ser forçada a escolher um candidato externo --- alguém que não esteja atualmente na disputa.

A próxima votação informal está agendada para segunda-feira, dia 30 de novembro.