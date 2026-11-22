O líder dos democratas na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos afirmou que, assim que o novo Congresso de maioria democrata tomar posse, serão adotadas uma série de "medidas agressivas" para pôr fim à guerra no Irão.

A partir de janeiro, momento em que tomarão posse os representantes eleitos para a Câmara dos Representantes e para o Senado, os democratas passarão a ter maioria nas duas câmaras do Congresso, após a esclarecedora vitória nas eleições intercalares de 03 de novembro.

"No início da primeira semana do novo Congresso, ou por aí, deveríamos impulsionar medidas agressivas para pôr fim à guerra imprudente e dispendiosa travada por capricho no Irão", afirmou Hakeem Jeffries numa entrevista ao jornal The New York Times, citada pelas agências internacionais.

O porta-voz democrata considerou que "provavelmente não há nada mais urgente" para dar "alívio ao povo norte-americano" do que "pôr fim a este conflito que nunca deveria ter começado".

No entanto, por parte da administração republicana norte-americana, a começar pelo próprio Presidente Donald Trump, foi levantada a possibilidade de colaborar com a nova maioria democrata no Congresso através do chefe de gabinete da Casa Branca, Stephen Miller.

"Deixei claro que Stephen Miller é um racista convicto. Por que razão deveria lidar com ele neste momento?", respondeu Jeffries.

Recordou, assim, que Miller "é o arquiteto da violenta máquina de deportação em massa de Donald Trump" e que "há crueldade nisso".

"Há caos. Na verdade, há mortes associadas a isso. Já o vimos", argumentou.

Miller foi o principal rosto da violenta política anti-imigração preconizada pela administração Trump.

Quanto à situação em Israel e na Palestina, Jeffries defendeu "procurar um caminho para uma paz justa e duradoura entre Israel e o povo palestiniano".

Para tal, considera necessário "Israel seguro, a viver em paz e prosperidade como Estado judeu e democrático, ao lado de um Estado palestiniano que confira dignidade e autodeterminação ao povo palestiniano".

Nos primeiros 100 dias do novo Congresso, Jeffries prometeu, assim, impulsionar a Lei de Proteção e Prevenção da Violência dos Colonos.

"É justo dizer que o compromisso dos Estados Unidos com a solução de dois Estados tem deixado muito a desejar há décadas", afirmou, pelo que apelou a uma "mudança radical".

"A morte, a destruição e a devastação sofridas pelos civis palestinianos em Gaza são inaceitáveis, insustentáveis e antiamericanas", afirmou.

Por isso, apelou para que "se aumente a ajuda humanitária, incluindo a assistência sanitária e o apoio à habitação, garantindo o acesso a água e ar limpos".

Por último, insistiu na necessidade de um processo de destituição ('impeachment') contra o secretário da Defesa, Pete Hegseth, "caso Donald Trump não o demita".

"Pete Hegseth abusou do seu poder e prejudicou a segurança nacional dos Estados Unidos. É evidente que tem de se ir embora", sublinhou.

Hegseth já enfrentou um processo de 'impeachment' movido por um congressista republicano que apresentou a resolução na Câmara dos Representantes (câmara baixa do Congresso), Thomas Massie.

A maioria republicana no Congresso barrou a proposta.

Na sua resolução, Thomas Massie, um congressista eleito pelo Kentucky mas que não conseguiu a reeleição nas intercalares de 03 de novembro, acusa o líder do Pentágono de ter violado a lei ao conduzir a guerra contra o Irão sem obter autorização do Congresso.

Desde que tomou posse, Hegseth demitiu várias altas patentes das Forças Armadas norte-americanas e aprovou a retirada de cerca de metade dos soldados estacionados na Roménia no ano passado.

Também ordenou o regresso de 5.000 soldados que estão destacados na Alemanha, uma decisão tomada após o chanceler alemão, Friedrich Merz, ter criticado a guerra no Irão em maio deste ano.