A cobertura vacinal em Portugal está muito acima da média da União Europeia (UE), mas o país também apresenta a maior percentagem de consumidores diários de álcool do espaço comunitário, indica um estudo hoje divulgado.

Estes são alguns dos indicadores sobre Portugal que constam do relatório de 2026 da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) e da Comissão Europeia (CE) "Health at a Glance Europe", hoje divulgado.

Segundo o estudo, a esperança de vida à nascença em Portugal era de 82,5 anos em 2024, mais um ano do que a média da UE (81,5).

Se o país apresenta bons números neste indicador, os resultados de fatores de risco comportamentais são menos favoráveis, alerta o documento, salientando que Portugal tem a maior percentagem de consumidores diários de álcool da UE.

Em 2025, 27% dos homens e 6,8% das mulheres em Portugal declararam beber álcool todos os dias, muito acima das médias do espaço comunitário, que foram de 7,5% e 2,5%, respetivamente, indica o relatório.

De acordo com a OCDE e a CE, o consumo total de álcool no país foi também o mais elevado da UE em 2024, com 11,9 litros de álcool puro por adulto, face à média da UE de 9,4 litros.

"Portugal é ainda um dos três países onde o consumo aumentou pelo menos 10% entre 2014 e 2024, enquanto na UE diminuiu, em média, 6%", avisa o "Health at a Glance", que realça que o país teve uma "política de controlo do álcool robusta na década de 2010, mas desde então não registou progressos neste domínio".

Quanto à atividade física, outro fator de risco comportamental, o documento mostra também que os adultos em Portugal declaram praticar com menos frequência do que a média comunitária.

Quase metade dos adultos em Portugal (46%) declarou nunca fazer exercício em 2025, alerta o documento, ao salientar que o aumento da atividade física pode trazer benefícios substanciais para a saúde, como a redução do risco de doenças cardiovasculares, de diabetes tipo 2 e de alguns cancros, melhorando ainda a saúde mental.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda que os adultos pratiquem pelo menos 150 minutos de atividade física de intensidade moderada por semana.

Quanto à vacinação, o relatório salienta que a cobertura é "particularmente elevada": Portugal é um dos três países da UE, juntamente Hungria e Chipre, que vacinaram pelo menos 95% das crianças contra o sarampo em 2025, cumprindo a meta da OMS.

O país tem também a cobertura vacinal contra o vírus do papiloma humano (HPV) mais elevada entre raparigas e rapazes de 15 anos (95% e 94% em 2025), acima da meta de 90% da OMS e muito acima da média da UE (62% das raparigas e 50% dos rapazes).

Na época 2024/25, 71% das pessoas com 65 ou mais anos foram vacinadas contra a gripe, também muito acima da média da UE de 40%, e apenas abaixo da Dinamarca e Irlanda.

O "Health at a Glance: Europe 2026" enquadra-se na iniciativa lançada pela Comissão Europeia, em cooperação com a OCDE e o Observatório Europeu dos Sistemas e Políticas de Saúde, para apoiar os Estados-membros da UE na melhoria da saúde dos seus cidadãos e do desempenho dos seus sistemas de saúde.