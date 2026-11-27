ADN Madeira questiona crescimento económico perante aumento do custo de vida
Maíza Fernandes compara subida dos preços da alimentação e das rendas com a evolução dos salários e critica o peso da tributação indirecta no Orçamento Regional para 2027
O ADN Madeira questiona se o crescimento económico da Região está a traduzir-se numa melhoria efectiva das condições de vida dos madeirenses e porto-santenses, apontando o aumento do custo da alimentação, da habitação e da carga fiscal como factores que pressionam o orçamento das famílias.
Em comunicado emitido esta sexta-feira, Maíza Fernandes apresenta um conjunto de indicadores para sustentar que, apesar do crescimento da economia, do turismo e das receitas públicas, o poder de compra dos residentes continua condicionado pela subida das despesas essenciais.
Entre 2019 e 2025, os produtos alimentares encareceram 37,8% na Madeira. Segundo o partido, uma família que gastava 400 euros mensais em alimentação em 2019 precisava, em 2025, de aproximadamente 551 euros para comprar os mesmos produtos, o que representa um acréscimo superior a 1.800 euros por ano.
Na habitação, o ADN aponta para o aumento de 17,4% nas rendas dos novos contratos no segundo trimestre de 2026, face a um crescimento de apenas 4,2% na remuneração bruta média. Para uma casa de 80 metros quadrados, o encarecimento dos arrendamentos representa, segundo as contas do partido, mais de 1.800 euros anuais.
Maíza Fernandes alerta ainda para indicadores de dificuldades económicas das famílias, referindo que, em 2025, 41,8% dos residentes não conseguiam suportar uma despesa inesperada de 632 euros sem recorrer a empréstimos, 44,4% não tinham capacidade para passar uma semana de férias fora de casa e 23,5% viviam em habitações sobrelotadas.
O partido centra também críticas no Orçamento Regional para 2027, que prevê 234,1 milhões de euros de desagravamento fiscal, mas estima arrecadar cerca de 1.395 milhões de euros em impostos. A receita do IVA deverá aumentar 38,9 milhões de euros, enquanto o desagravamento fiscal associado aos combustíveis deverá diminuir de 10,7 para oito milhões de euros, uma redução de 24,9%.
O ADN considera que a diminuição do apoio fiscal aos combustíveis merece esclarecimento, tendo em conta o impacto que estes têm não apenas nos automobilistas, mas também na agricultura, pescas, transportes e comércio. Defende que uma redução de 10 cêntimos por litro, considerando o volume de gasolina e gasóleo introduzido no consumo regional em 2025, representaria uma poupança anual aproximada de 17 milhões de euros para consumidores e empresas.
O turismo é igualmente apontado como exemplo da necessidade de avaliar a distribuição dos benefícios do crescimento económico. Nos primeiros nove meses de 2026, os proveitos do alojamento turístico atingiram 744,5 milhões de euros, mas, no terceiro trimestre, a remuneração bruta média regional permanecia 8,1% abaixo da média nacional.
Maíza Fernandes defende também que a análise da ligação marítima entre a Madeira e o continente não deve limitar-se ao custo de assegurar o serviço, devendo contabilizar os prejuízos económicos e os custos suportados pelos cidadãos pela inexistência de uma alternativa regular.
O partido chama ainda a atenção para as previsões do Governo Regional, que apontam para uma inflação de 4% em 2026 e 3,3% em 2027, considerando que a concretização destes valores significaria um aumento acumulado de cerca de 7,4% no custo de vida em dois anos.
" A riqueza de uma Região não se mede exclusivamente pelo crescimento do PIB, pelas receitas do turismo ou pelo dinheiro que entra nos cofres públicos. Mede-se também pela capacidade dos seus cidadãos para viverem dignamente do seu trabalho. As contas públicas têm de estar equilibradas. Mas as contas das famílias também", conclui Maíza Fernandes.