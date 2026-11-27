O ADN Madeira questiona se o crescimento económico da Região está a traduzir-se numa melhoria efectiva das condições de vida dos madeirenses e porto-santenses, apontando o aumento do custo da alimentação, da habitação e da carga fiscal como factores que pressionam o orçamento das famílias.

Em comunicado emitido esta sexta-feira, Maíza Fernandes apresenta um conjunto de indicadores para sustentar que, apesar do crescimento da economia, do turismo e das receitas públicas, o poder de compra dos residentes continua condicionado pela subida das despesas essenciais.

Entre 2019 e 2025, os produtos alimentares encareceram 37,8% na Madeira. Segundo o partido, uma família que gastava 400 euros mensais em alimentação em 2019 precisava, em 2025, de aproximadamente 551 euros para comprar os mesmos produtos, o que representa um acréscimo superior a 1.800 euros por ano.

Na habitação, o ADN aponta para o aumento de 17,4% nas rendas dos novos contratos no segundo trimestre de 2026, face a um crescimento de apenas 4,2% na remuneração bruta média. Para uma casa de 80 metros quadrados, o encarecimento dos arrendamentos representa, segundo as contas do partido, mais de 1.800 euros anuais.

Foto ADN Madeira

Maíza Fernandes alerta ainda para indicadores de dificuldades económicas das famílias, referindo que, em 2025, 41,8% dos residentes não conseguiam suportar uma despesa inesperada de 632 euros sem recorrer a empréstimos, 44,4% não tinham capacidade para passar uma semana de férias fora de casa e 23,5% viviam em habitações sobrelotadas.

O partido centra também críticas no Orçamento Regional para 2027, que prevê 234,1 milhões de euros de desagravamento fiscal, mas estima arrecadar cerca de 1.395 milhões de euros em impostos. A receita do IVA deverá aumentar 38,9 milhões de euros, enquanto o desagravamento fiscal associado aos combustíveis deverá diminuir de 10,7 para oito milhões de euros, uma redução de 24,9%.

O ADN considera que a diminuição do apoio fiscal aos combustíveis merece esclarecimento, tendo em conta o impacto que estes têm não apenas nos automobilistas, mas também na agricultura, pescas, transportes e comércio. Defende que uma redução de 10 cêntimos por litro, considerando o volume de gasolina e gasóleo introduzido no consumo regional em 2025, representaria uma poupança anual aproximada de 17 milhões de euros para consumidores e empresas.

O turismo é igualmente apontado como exemplo da necessidade de avaliar a distribuição dos benefícios do crescimento económico. Nos primeiros nove meses de 2026, os proveitos do alojamento turístico atingiram 744,5 milhões de euros, mas, no terceiro trimestre, a remuneração bruta média regional permanecia 8,1% abaixo da média nacional.

Maíza Fernandes defende também que a análise da ligação marítima entre a Madeira e o continente não deve limitar-se ao custo de assegurar o serviço, devendo contabilizar os prejuízos económicos e os custos suportados pelos cidadãos pela inexistência de uma alternativa regular.

O partido chama ainda a atenção para as previsões do Governo Regional, que apontam para uma inflação de 4% em 2026 e 3,3% em 2027, considerando que a concretização destes valores significaria um aumento acumulado de cerca de 7,4% no custo de vida em dois anos.

" A riqueza de uma Região não se mede exclusivamente pelo crescimento do PIB, pelas receitas do turismo ou pelo dinheiro que entra nos cofres públicos. Mede-se também pela capacidade dos seus cidadãos para viverem dignamente do seu trabalho. As contas públicas têm de estar equilibradas. Mas as contas das famílias também", conclui Maíza Fernandes.