A Ucrânia já realizou quase 500 ataques contra a Rússia a mais de 500 quilómetros da frente de combate ou das suas fronteiras em 2026, superando o total acumulado dos quatro anos anteriores de guerra.

Os números resultam de uma análise da agência francesa France Presse (AFP) aos dados da organização não-governamental (ONG) Acled, que monitoriza acontecimentos relacionados com conflitos em todo o mundo.

A maioria destes ataques ocorreu em território russo, com drones a atingirem Moscovo, São Petersburgo e mesmo a Sibéria, segundo os dados recolhidos até 20 de novembro.

Alguns dos ataques ocorreram, contudo, a grande distância do território dos dois países beligerantes.

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, reivindicou na passada segunda-feira dois ataques contra navios russos ao largo da Líbia, realizados com recurso a drones marítimos.

Em dezembro de 2025, a Acled tinha já registado um ataque reivindicado pela Ucrânia no Mediterrâneo, nas proximidades das costas líbia e grega, realizado pelos serviços de segurança ucranianos (SBU) contra um petroleiro da denominada frota-fantasma russa.

"O incidente foi considerado o primeiro do género naquela zona desde o início da guerra na Ucrânia", precisou a Acled.

Em março de 2026, a Rússia suspeitou que a Ucrânia tivesse realizado um ataque semelhante contra um navio de transporte de gás natural liquefeito.

No início de setembro, as forças ucranianas atacaram também um navio russo sujeito a sanções ocidentais nas proximidades da ilha italiana da Sicília, segundo os dados da ONG.

Em meados de setembro, a Líbia desmentiu informações divulgadas pela cadeia televisiva norte-americana CNN segundo as quais estaria a permitir à Ucrânia utilizar uma base militar no noroeste do país para lançar ataques contra navios da frota-sombra russa no Mediterrâneo.

Em novembro de 2025, um petroleiro proveniente da Rússia foi danificado por quatro explosões externas ao largo de Dacar, no Senegal.

Embora as causas das explosões não tenham sido determinadas, a proveniência do navio sugere a possibilidade de um ataque ucraniano, segundo vários especialistas consultados pela AFP.

A Acled refere igualmente suspeitas de envolvimento da Ucrânia na sabotagem de outro petroleiro da frota-fantasma russa, atingido por uma explosão no golfo de Áden, em junho de 2026.

Os ataques contra navios no mar Negro, registados desde o início da guerra, têm também conhecido uma expansão geográfica nos últimos meses.

Em setembro, a empresa de monitorização de riscos marítimos Ambrey contabilizou várias dezenas de ataques contra navios mercantes nos 12 meses anteriores, em zonas do mar Negro até então não identificadas como estando expostas ao conflito entre a Rússia e a Ucrânia.

Segundo a análise da AFP aos dados da Acled, a Ucrânia realizou em 2026 cerca de três dezenas de ataques no mar Negro a mais de 200 quilómetros da sua costa ou da linha da frente, um número cinco a seis vezes superior ao registado em 2025.

Esta expansão geográfica ocorre num contexto de forte intensificação dos ataques de ambos os países, nomeadamente com recurso a drones.