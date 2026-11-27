A Deco denunciou nas últimas semanas à Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) diversas campanhas enganosas com "falsos descontos" alusivos à Black Friday, apelando para a fiscalização e penalização destas práticas e recomendando ao consumidor atenção redobrada.

Num comunicado divulgado hoje, a associação de defesa do consumidor aponta entre as práticas novamente detetadas nesta Black Friday "riscar um preço que nunca foi praticado, anunciar que um preço 'caiu' quando apenas se compara com um valor recomendado e encher separadores de 'promoções' com produtos que não têm qualquer desconto".

Os casos foram detetados em campanhas de várias empresas, em lojas 'online', em anúncios televisivos e em folhetos, tendo em comum o objetivo de, pela forma como os preços são apresentados, "leva[r] o consumidor a acreditar que existe uma redução de preço quando, muitas vezes, ela não existe ou não é real".

Para além das denúncias apresentadas, a Deco diz ter apelado à ASAE "que fiscalize estas práticas e instaure os respetivos processos de contraordenação", salientando que já em 2025 o tinha feito relativamente a "um conjunto de práticas muito semelhantes, em vários dos mesmos operadores".

"Na altura, pedimos também que fosse criado um guia que orientasse as empresas no cumprimento da lei", recorda, salientando que, "um ano depois, [...] as práticas mantêm-se e, em alguns casos, tornaram-se mais difíceis de detetar".

De acordo com a associação, relativamente aos descontos, a lei determina que, quando uma loja anuncia uma redução de preço, o desconto tem de ser calculado sobre o preço mais baixo que essa mesma loja praticou nos 30 dias anteriores.

"Não sobre um novo preço, não sobre o preço recomendado pelo fabricante, não sobre o preço do ano passado", enfatiza.

A este propósito, clarifica que o chamado PVPR (Preço de venda ao Público Recomendado) é "apenas uma indicação do fornecedor" que a loja pode nunca ter praticado, pelo que "comparar com ele não é atribuir um desconto, mas, dependendo da forma como é apresentado, é facilmente percecionado como tal".

Entre as práticas que voltou a detetar este ano, a Deco aponta os "aparentes descontos calculados sobre o PVPR e não sobre o preço mais baixo dos últimos 30 dias, que não passam de comparações enganosas", as "campanhas que misturam, lado a lado e sem distinção clara, descontos reais e meras comparações com o PVPR", os "separadores de 'Black Friday' ou de promoções que incluem produtos sem qualquer redução" e "referências a preços praticados um ano antes, apresentadas como se fossem o preço anterior".

Já relativamente ao que mudou, a Deco destaca "a sofisticação": "A Black Friday já não dura um dia", existindo campanhas como a "Black November" e a "Black Season", "que se estendem por semanas e tornam mais difícil perceber o que é, de facto, uma oportunidade".

Na televisão, o destaque vai para os anúncios em que se refere que o preço "caiu", mas "uma nota em letra minúscula, impossível de ler durante a emissão, esclarece que se trata apenas de uma comparação com o PVPR e não de uma redução de preço".

"A loja conhece a regra, mas a mensagem é construída para que o consumidor não a perceba", denuncia.

Outro exemplo são os casos "em que o PVPR aparece riscado, usando o sinal gráfico universal de um desconto para um preço que nunca foi praticado".

Quanto ao recurso à inteligência artificial (IA) para encontrar o melhor preço, a Deco recomenda "muita cautela, advertindo que "estes assistentes leem a informação tal como as lojas a apresentam", pelo que "se o preço riscado é um PVPR, o assistente tende a reportá-lo como um desconto verdadeiro".

Por outro lado, alerta que a IA "também facilita a criação de lojas 'online falsas', com aspeto profissional, mas que são, na prática, verdadeiros esquemas fraudulentos", e aconselha: "Na dúvida, não compre".

Neste contexto, a organização de defesa do consumidor diz ter enviado ao Governo uma carta recomendando a divulgação de um guia de boas práticas para as empresas e o reforço da fiscalização da ASAE em ambiente digital.

Defende ainda que o executivo tenha em conta o papel crescente da IA como comparador, exigindo, por exemplo, que o preço mais baixo dos 30 dias anteriores esteja disponível em formato que estes sistemas consigam ler, e que ponha fim às comparações com o PVPR.

Já ao consumidor, aconselha que desconfie de percentagens de desconto muito elevadas, esteja atento às referências a PVPR, procure ler as notas de rodapé e os asteriscos, mesmo quando a letra é pequena, e acompanhe o preço dos produtos que pretende comprar nas semanas anteriores.

Recomenda também que compare preços em várias lojas, não se deixe pressionar por contadores decrescentes ou mensagens de "últimas unidades", confirme as condições de devolução antes de comprar (nas compras 'online', tem, em regra, 14 dias para desistir sem qualquer justificação) e guarde a fatura e todos os comprovativos da compra.